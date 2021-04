Teď už Lenka Čápová:



Díky jedné nalezené, okousané pohlednici adresované náčelnici Sokola v Ohnišťanech, Růžence Müllerové, ze dne 29. 10. 1947 (Cvičení dorostenek pro XI. SLET), jsem se dostala k napsání tohoto článku. Nebyla to žádná herečka, spisovatelka, ale úplně obyčejná dívka z malé vesničky, moje babička. Růžena Vrbová (roz. Müllerová) *20. 12. 1925 v Ohnišťanech (tehdy ještě okr. Nový Bydžov).

Není jednoduché napsat něco o mé babičce, jelikož se nedá shrnout celý její život do pár vět. Nemůže mi poradit, protože už nežije, ale určitě by mi řekla: „Prosím tě, nech toho! Nic nepiš, vždyť není co“!

Když procházím fotky z dob jejího mládí (cca r. 1945), srší z mé babičky, radost, pohoda, štěstí a krása mládí. Cvičila v Sokole, jezdila na motorce, trávila čas se svými kamarády a pomáhala v domácnosti se svou sestrou, jak to tak bývalo. Celý svůj život prožila v obci Ohnišťany, což je vesnička nedaleko Nového Bydžova.

Babička se provdala za Václava Vrbu, spolu měli 3 syny, které společně vychovávali. Doma měli hospodářství, tak se musela pěkně „otáčet“, aby vše zvládla. Tři kluci „rošťáci“ jí určitě dali pěkně zabrat. Později s manželem postavili domek - vilku, která stojí dodnes čp. 41. Pracovala v tehdejším JZD, kam jsme jako děti za ní velmi často chodily. Prožívala normální vesnický život, který přinesl radosti, starosti, ale i smutek. Tehdejší režim ji na rok uvěznil manžela, bohužel jim zemřel jeden ze synů (6 let) a manžel jí zemřel v pouhých 56 letech. Babička zůstala sama se svými syny a jejich rodinami. Jak ji pamatuji já, už se tolik nesmála, byla spíše zádumčivá, přemýšlivá.

Žila pro svá vnoučata (3 chlapce, 1 děvče) a své dva syny Jiřího a Václava. Děti i vnoučata jí dávali sílu žít dál, hlavně nejstarší vnouček Václav, který přišel na svět ani ne měsíc před tím, než babičce zemřel manžel.

Až v pozdějším věku, jsem postupně zjišťovala více informací o mé babičce (o rodině) a přišla na to, proč občas bývala smutná. Dnes se jí vůbec nedivím. Ráda vzpomínám na její štrúdl, meruňkové knedlíky, to už totiž nikdo neumí udělat, tak jako ona, ale hlavně na ni samotnou. Byla to velmi silná žena, s kterou se život nemazlil. Pamatuji si, když mi říkala: „Hlavně vám přeji, ať nikdy nezažijete měnu a válku“! (myslela tím měnovou reformu v roce 1953). O zbylých svých trápeních, nemluvila, měla je v sobě.

Oba synové a její čtyři 4 vnoučata žijí v Ohnišťanech. Myslím, že by z toho měla radost a už by měla 9 pravnoučat (6 dívek a 3 chlapce). Za čtyři roky by jí bylo 100 let. Kdo jste ji znal nebo znáte, vzpomeňte na tuto dámu, třeba právě ze vzpomínek na slet, Sokol nebo jen ze života.“

A jak na slet 1948 a na náčelnici Sokola Ohnišťany Růženku Vrbovou (roz. Müllerovou) vzpomíná jeho účastnice Lidmila Štraufová, která je zapálenou dokumentaristkou Ohnišťan?



Cvičila jsem za dorostenky a náš nácvik řídila Růžena Müllerová. Učily jsme se to v sále v Machků a paní Machková byla náš jediný divák. Cvičily jsme skladbu s bílými kroužky. Měly jsme modré oblečení. Nejdřív se konaly slety obvodní, okresní a župní a vybírali se ti dobří. Prošly jsme až do celostátního sletu. Žáci skončili na okresní úrovni, ale my, dorostenky, jsme jely do Prahy. Tehdy tím žil úplně každý! Snad celá vesnice nás vyprovodila na nádraží, kde jsme nastoupily do vyzdobených nákladních vagónů a s velkým jásotem jsme vyjely. V Praze jsme bydlily v nějaké škole, ale tam jsme pouze přespávaly, jinak jsme byly stále na stadionu a nacvičovaly naše vystoupení. Byl to velký rozdíl – cvičit na Strahově nebo v Machkově hospodě! Stále jsme hledaly své značky a teprve po zhlédnutí cvičení dorostenců jsme pochopily, jak je ta značka důležitá, protože stál-li někdo mimo ní, tak úplně rušil celkový dojem.

Velkým zážitkem byl také průvod dorostenectva Prahou. Ulice byly opět plné diváků, kteří na nás volali a mávali nám. A po samotném cvičení na Strahově jsme nemohly pochopit, proč nás diváci objímají a pláčí! Ty emoce a veliké dojetí jsme tehdy nechápaly, to až teď, kdy toto píši!

Kolem nás bylo plno Sokolek žen a mužů – ti nás hlídali. Ale my cítily, že se mezi nimi děje ještě něco jiného, třeba jsme slyšely – ne, teď ne, až tu nebudou ty děti. Nevěděly jsme, co se chystá, to všechno přišlo až později. My odjely a střídaly nás ohnišťanské ženy. A to už se v Praze začaly dít věci – vždyť byl rok 1948. Prezident Beneš už nebyl prezidentem, ale byl jím Gottwald a lidé ho nechtěli! Sokolové pořádali veliké a bouřlivé průvody na hrad a vyvolávali různá hesla, např. "Chceme prezidenta na hradě a ne v Sezimově zahradě" a jiná další. Hned na místě byli zavíráni a později souzeni. Nešťastná doba – nešťastné události – nešťastní lidé!

A pak – konec Sokola ! Slety opět začaly po dlouhých letech. Slet XII. byl až v roce 1994.

Lidmila Štraufová - účastnice

Zde je nutno podotknout, že členové Sokola byli nejvýraznějšími protestujícími proti komunistickému převratu. Známá jsou svědectví, že když pochodovali před tribunou, kde stál Klement Gottwald, tak všichni ostentativně odvrátili tvář na druhou stranu. „Průvodu se účastnilo kolem 85 000 osob. Na místě bylo zatčeno několik desítek sokolů, po sletu bylo na 11 000 členů vyloučeno a perzekuováno. XI. všesokolský slet 1948 se stal největší sokolskou slavností všech dob. Brzy po jeho skončení ale skončila na dlouhých 46 let také činnost České obce sokolské,“ uvádí spoluautorka mnoha výstav o historii Sokola Kateřina Pohlová.

Připravil Jiří Reichl, mluvčí České obce sokolské