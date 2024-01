/FOTO/ Tento týden končí prvé pololetí školního roku a rozdává se vysvědčení. Dříve začínaly školákům týdenní pololetní prázdniny, dnes z nich zbyl už jeden jediný den. V době mého dětství ožily hradecké ulice dětmi, které sáňkovaly na každém sebemenším kopečku.

Sáňkování v hradeckých ulicích. | Foto: Oldřich Suchoradský

Děti sáňkovaly třeba i na prudkém svahu šancí k Piletickému potoku, který tam tehdy protékal. Bylo to někdy dost nebezpečné, hlavně když jsme sjížděli na sáňkách přímo do ulice. Jednou mne v Šimkově ulici na sáňkách málem srazilo auto. Bylo to jen o fous…

Herec Petr Kostka navštívil Kratonohy. Jako dítě v obci bydlel se svou babičkou

Labe bylo tehdy trvale zamrzlé a dalo se po něm dobruslit až k Předměřické elektrárně. To byly tehdy pro nás nádherné dny, plné zimních her a zábavy. Kdeže ty dávné sněhy i zážitky jsou? Dnes je všechno jinak a z těch bezstarostných prázdninových dní nám pamětníkům zbyly už jenom vzpomínky a nějaké staré fotografie, tak si některé rádi v této roční době připomínáme.

Olda Suchoradský, Hradec Králové

Mohlo by vás zajímat: Masopust na Hradecku? Koukali na nás jako na blázny, ohlížejí se pořadatelé

Zdroj: Deník/Stanislav Ďoubal