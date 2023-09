Diakonie ČCE ve spolupráci s TV Nova a obchody Tesco pořádá po celé České republice druhý ročník charitativní sbírky Školákům od srdce. Před začátkem školního roku, o víkendu 2. a 3. září, bude mít každý v Královehradeckém kraji možnost podpořit děti z rodin ohrožených chudobou nákupem školních pomůcek v prodejnách Tesco v Hradci Králové, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou a v dalších 4 městech. Vybrané pomůcky budou dětem rozdány v průběhu prvního školního týdne.

Rodiny malých školáků zažívají s příchodem nového školního roku velký zásah do rodinného rozpočtu. Nákup školních pomůcek se v některých domácnostech stává až neúnosnou finanční zátěží, kterou si nemohou dovolit. Diakonie se snaží znevýhodněné rodiny aktivně podporovat, a proto již druhým rokem pořádá sbírku Školákům od srdce. Ta v loňském roce pomohla 6 730 školákům, kterým pracovníci Diakonie předali více než 45 000 školních pomůcek. Z toho jich 4 400 putovalo dětem z Královehradeckého kraje. Letošním cílem je tento počet ještě navýšit.

„Situace spojená s koronavirem a následná ekonomická krize doprovázená výraznou inflací způsobila, že nejen samoživitelé, ale i některé rodiny s oběma rodiči mají hluboko do kapsy a na školní pomůcky jim buď zcela nezbývají peníze, nebo si na ně musí složitě půjčovat. Po loňském úspěchu sbírky Školákům od srdce bychom rádi pomáhali dál, neboť počet rodin ve složité finanční situaci neklesá, a proto se Diakonie i letos rozhodla podpořit malé školáky,“ vysvětluje Zdeňka Marešová, vedoucí oddělení péče o dárce Diakonie ČCE.

Jak podotýká, systém pomoci je velice jednoduchý: „Lidé koupí školní pomůcky v prodejně Tesco ve svém okolí a hned za pokladnou je předají našim dobrovolníkům. Diakonie následně zajistí jejich distribuci ve spolupráci s dalšími organizacemi, které v daném regionu dlouhodobě pracují s rodinami v obtížné životní situaci. S kolegy věříme, že i letos přinesou vybrané pomůcky do rodin radost a úlevu a nástup nového školního roku bude pro rodiče i děti méně zátěžový.“

Dva příběhy rodin, které potřebují Vaši pomoc

Jarmila je nejstarší z deseti sourozenců. Vždycky byla zvyklá se o mladší děti starat. Nedávno se rodina rozpadla a museli se vystěhovat z bytu. Nezletilé děti úřady rozdělily do ústavů a k pěstounům, pětadvacetiletá Jarmila a její rodiče zůstali na ulici. Táta utekl na Slovensko, máma přespává po známých a o děti ztratila zájem. Jarmila to ale má jinak: je odhodlaná starat se dál, alespoň o ty sourozence, o které může. Čtyři její bráškové se ocitli v zařízení Diakonie ČCE pro děti v krizi. Jarmila si velmi rychle našla byt, kam by se mohla i s bratry nastěhovat, a požádala o svěření svých sourozenců do péče. Každý den dojíždí do továrny za městem a našetřit na školní pomůcky pro kluky pro ni není vůbec jednoduché.



Julie v září nastoupila na vysněnou střední školu. Chce si udělat maturitu a následně i na vysokou. Na přijímačky se připravovala úplně sama. Doma to neměla jednoduché, jelikož její matka ji neustále ponižovala, byla k ní hrubá, nezajímala se o ni a často se hádaly. Julie nakonec požádala o přijetí do zařízení Diakonie pro děti v krizové situaci, aby z domu mohla na čas odejít. Hezký první školní den jí tak popřejí vychovatelky Diakonie. Do nové školy totiž bude potřebovat spoustu školních pomůcek.

„TV Nova je každý den v úzkém kontaktu se svými diváky, a tak víme, že začátek školního roku představuje pro rodiče školáků velkou finanční zátěž. Proto chceme i letos těm nejpotřebnějším pomoci. Tentokrát sbírku prodloužíme na celý víkend a bude probíhat na více prodejnách. Pod hlavičkou projektu Nova pomáhá podpoří TV Nova sbírku nejen komunikačně a organizačně, ale také materiálním darem a je již tradicí, že se zapojí i TV Nova tým,“ uvedla Klára Brachtlová, jednatelka TV Nova.

Kdokoliv může o víkendu 2. a 3. září od 10 do 18 hodin přijít na pobočku jednoho z 97 hypermarketů a supermarketů Tesco a zakoupit školní a výtvarné potřeby, jako jsou penály, psací potřeby, sešity, obaly na sešity, štětce, tempery, pravítka, kružítka či lepidla. Ty lze hned po zaplacení předat dobrovolníkům ze sbírky Školákům od srdce.

„Pomáhat potřebným má smysl. Například naše společnost Tesco se již deset let zapojuje do národních potravinových sbírek, které organizujeme pravidelně po celé České republice na pomoc lidem v nouzi. Obě zmíněné aktivity jsou nedílnou součástí našeho dlouhodobého závazku pomáhat místním komunitám a být dobrým sousedem všude tam, kde provozujeme naše obchody,“ dodává Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco pro Českou republiku.

Kdo by se o víkendu nedostal do obchodu, může na www.skolakumodsrdce.cz přispět do finanční sbírky Diakonie na doučování a vzdělávací aktivity pro znevýhodněné děti.

Projekt Školákům od srdce vznikl na základě spolupráce Diakonie Českobratrské církve evangelické s televizí Nova a Tesco ČR. Seznam vybraných poboček sítě prodejen Tesco najdete na www.skolakumodsrdce.cz

