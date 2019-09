Zdejší ochotnický spolek vznikl již v roce 1909. S obrovským zápalem a nasazením dokázali jeho zakládající členové i jejich nástupci přečkat hrůzy dvou světových válek, nicméně po té druhé následoval útlum, který se proměnil v pozvolný zánik. Trvalo bezmála padesát let, než vznikla skupina talentovaných amatérských budoucích herců, kteří do této malé vesničky vrátili prkna, jež znamenají svět.

Báječné nápady se většinou rodí ve velmi chudých podmínkách. Porodním sálem divadla v Obědovicích se stala Obecní hospoda U Vavřince, kde během Mikulášské zábavy oslovil starosta Zdeněk Pavlíček Martinu Klapkovou a Pavla Nováka a dal jim poměrně obtížný úkol – vymyslet na letní pouťové oslavy nějaký magnet, který by k Obědovicím přitáhl pozornost veřejnosti (tak jako oslavy stého výročí hasičů nebo sjezd rodáků v předchozích letech). Už jen těžko dneska někdo zjistí, kdo jako první použil slovo „divadlo“, pravdou ale je, že hned následující den Pavel s Martinou oslovili první potenciální herce. Jejich nadšené „ano“ se pak stalo definitivním základním kamenem obědovického divadelnictví.

Nalezení té pravé divadelní hry si vzal na svá bedra budoucí scenárista a režisér Pavel Novák. Pro omezení okruhu potenciálních dramatických děl zvolil několik základních kritérií – hledal komedii, v níž by vystupoval omezený počet herců, kteří by nosili originální kostýmy. Nemusel hledat dlouho – Hrátky s čertem Jana Drdy se samy přímo nabízely. Notoricky známou pohádkovou komedii Pavel Novák upravil přes vánoční svátky 2003 a mohlo se začít s doplňováním herců k jednotlivým rolím a získáváním nových „duší“.

Od té doby divadelníci usilovně trénují a vystupují. „Rád bych zmínil, že z osmi her, které jsme dosud hráli, jsou čtyři naše vlastní (O zaláskované Jarušce Láskové, Normální blázinec, Domácí zabíjačka a Ve Víně je pravda). Na to jsme hrdí asi nejvíc, že když máme premiéru vlastní hry, tak je to vlastně premiéra světová,“ uvedl režisér spolku Pavel Novák. Právě poslední hra, Ve víně je pravda, měla světovou premiéru 9. a 10. srpna a podle slov režiséra se vyvedla náramně. „Premiéru pokaždé koncipujeme jako dvojpředstavení, první hrajeme v pátek večer a druhé v sobotu odpoledne. Je zajímavé, že při každé premiéře bojujeme s počasím, což se stalo i tentokrát. Zatímco v pátek si narvaná náves užívala divadlo v nádherném podvečeru, v sobotu se stateční diváci schovávali pod připravenými stany, protože pršelo. Letos se nám podařilo trhnout rekord, když se za dva dny v hledišti vystřídalo kolem 800 lidí. Diváci nás neuvěřitelně nabíjejí, což se projevuje zejména v tom, že ty nejlepší výkony podáváme právě během premiéry. Samozřejmě se nevyhneme přeřekům, drobným zapomenutím, nebo lehkému selhání techniky, ale když je to v únosné míře, tak to pomáhá celkovému zážitku. Ještě bych chtěl podotknout, že premiérami nežijí jen členové souboru, ale celé Obědovice, což se projevuje v tom, kolik lidí nám pomáhá proměnit holou náves v přírodní amfiteátr a kolik lidí ho pak přijde pomoci zase rozbourat,“ řekl Pavel Novák.

Divadlo se neobejde bez několika vtipných historek. Právě jedna čerstvá souvisí s poslední hrou Ve víně je pravda. „Snažím se psát hercům role na tělo, aby se na své postavy nemuseli adaptovat silou a zbytečně s tím nebojovali. Ovšem teď to dovedla k naprosté dokonalosti herečka Eva Sadílková. Ta ve hře hraje vychovatelku Lauru, která tají těhotenství a svůj stav odhalí až v závěru. Asi půl roku před premiérou mi volala a prozradila mi, že je těhotná. Tak pečlivé máme herce,“ prozradil historku s úsměvem režisér Novák.

A na co se můžeme dále těšit? „Nejbližší představení odehrajeme 28. září od 19 hodin v Dobré Vodě u Hořic, další pak v říjnu, ale místa se teprve řeší. Následovat bude zdravotní přestávka kvůli nastávající mamince, ale pak se naplno pustíme do repríz a objedeme oblíbené štace, kterými jsou Chlumec nad Cidlinou, Nechanice, Žáravice, Hrádek u Nechanic, Kobylice a další místa,“ dodal Pavel Novák.

