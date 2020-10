Dílem náhody jsme navázali kontakty se spolkem Senioři Hradec Králové a tamními městskými kluby. Již v únoru se osm členů našeho klubu zúčastnilo v A-Sportu Malšovice krajského turnaje v bowlingu, pak jsme se pár měsíců těšili, až Covid-19 ustoupí. Ve středu 29. 7. 2020 nás přijelo do Hradce Králové dokonce 24, z toho 3 seniorky z obce Střeň (u Litovle).

Náplň prvního dne pobytu jsme připravili u nás v Olomouci. Měli jsme exkurzi ve světové firmě Petrof s výkladem o její historii, osudech rodiny Petrofů, viděli jsme mnoho exkluzívních výrobků, určených většinou na export.Následovala společná prohlídka planetária, největšího snad v Evropě. V obrovském kruhovém sále jsme zasedli v pololeže do pohodlných křesel a začalo se pomalu stmívat, aby si oči zvykly na absolutní vesmírnou noc. Začaly se dít věci: Na celém stropě probíhala digitální projekce nebo animace z reálných barevných snímků vesmíru. Z prachu a z velkých šutrů vznikaly planety i horké Slunce, objevovaly se mléčné dráhy, černé díry a valily se na nás obrovské meteority, kterým jsme podvědomě uhýbali. Vše za velkého rachotu. Byl to nevšední zážitek. Asi dva lidé si přesto zdravě schrupli. Vycházeli jsme do dnešního světa zcela zpitomělí, někoho i bolela chvilku hlava.

Další zábavou byla plavba labským parníčkem ke kamennému mostu a pak k Hučáku se starobylou vodní elektrárnou. Přesuny mezi jednotlivými zážitky prvního dne, včetně stravování zabezpečili excelentně naší hostitelé ze spolku Senioři Hradec Králové. To, abychom zbytečně nebloudili.Večer bylo na programu posezení s místními seniory v Klubu Mánesova. O hudbu se postarali manželé Bisovi, my Olomoučáci a přátelé ze Střeně jsme předvedli několik hanáckých písniček a pár hanáckých povídaček v originále. Místní se váleli smíchy. Možná by bývali potřebovali překladatele, protože hanáčtina je pro „Nehanáky“ dosti odtažitá. K bohatému pohoštění jsme přispěli dostatkem tvarůžků. Jen se po nich zaprášilo. Spokojeně jsme pak odjeli spát do krásného hotelu Nové Adalbertinum. Někteří Olomoučáci už večer odjeli podle plánu domů (možná pak litovali), zůstalo nás do druhého dne 11.

Druhý den byl zcela v režii přátel z Hradce. Odjeli jsme autobusem do Chlumce nad Cidlinou na prohlídku zámku Karlova koruna a pobyli jsme i v krásném zámeckém parku.Po obědě jsme se vypravili turistickým vláčkem spolu s místními seniory od klubu Harmonie I do hradeckých lesů, které bezprostředně s městem souvisí. Cílem byla Mazurova lovecká chalupa, kde byl teprve ten pravý čas na družení a poznávání se. Na výběr byly všelijaké dobroty z udírny, langoše, pivko. Cestou jsme několikrát zastavili, např. u rybníka Češík, u Rytířského hradiště s hotýlky pro hmyz, u rybníka Výsky, u obory s daňky a divočáky. Vrcholem posezení u Mazurovy chalupy byla ukázka sokolnictví. Pán předváděl v akci šest různých dravců, včetně mohutného orla skalního. Přivezl i fretku a několik loveckých psů se štěňátkem. Vláček nás pak odvezl do Klubu Mánesova, kde proběhlo ještě malé občerstvení a velké loučení s přísliby dalších společných akcí v obou městech. Následoval už jen přesun na nádraží a každý už třídil myšlenky, o čem bude doma vyprávět.

Můžeme jen obdivovat vzornou péči našich hostitelů, se kterou se nám věnovali. Doufám, že náš olomoucký klub, co by „cestovní kancelář“ to taky tak bezchybně dokáže a připraví v příštím roce něco pro královéhradecké seniory. Všichni přátelé ze spolku Senioři Hradec Králové i naši olomoučtí senioři jsou si vlastně podobní. Jsou veselí, rádi se baví, sportují a poznávají nové věci i sebe navzájem. Zapomínáme stárnout. Proto bylo naše setkání tak příjemné a kamarádské a těšíme se na další společné akce.

Autorka: Eva Sommerová, vedoucí Klubu pro seniory Olomouc-Lazce