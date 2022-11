Stejně jako autoři hudby, kterou dnes označujeme za klasickou, i ti současní reflektují ve své tvorbě témata buď osobní, nebo ta, která rezonují ve společnosti. Podobná reflexe současných témat se odráží také v dramaturgii festivalu. Vůbec první skladbou letošního ročníku bude koncert pro orchestr ukrajinského skladatele Ivana Karabice s podtitulem „Hudební dar Kyjevu“ (vznikla v roce 1980–81 k tisícímu pětistému výročí založení Kyjeva). Při druhém koncertu festivalu potom zazní skladba dalšího ukrajinského skladatele Valentina Bibika.

Jelikož si festival klade za cíl představení světového hudebního dění současnosti, nezůstane jenom na starém kontinentu. Argentinský skladatel Esteban Benzecry zavede posluchače ve svém triptychu „Rituales Amerindios“ za posvátnem Aztéků, Mayů a Inků. Další americký skladatel John Adams, držitel několika hudebních ocenění, jehož jméno se již v minulosti na festivalu objevilo, využívá ve svém díle „Must the Devil Have All the Good Tunes?“ (Musí mít ďábel všechny dobré melodie?) až popové energické rytmy s výraznou basovou linkou a Gabriela Ortiz nás zavede do svého rodného Mexico City.

Původem kanadský skladatel Samy Moussa je autorem symfonie s přídomkem Concordia (Svornost), která byla napsána k výročí založení Montrealu a které se podle toho začalo říkat „montréalaisa“. Skladatelka Anna Clyne věnovala koncert Dance pro violoncello a orchestr svému otci, polskému Židovi a do Polska se vrátí také závěrečný koncert festivalu. Na něm totiž zazní skladba z pera polského skladatele Zbigniewa Preisnera, a sice „Rekviem za mého přítele“. Oním přítelem je režisér Krzysztof Kieślowski, v jehož filmech hraje Preisnerova hudba důležitou roli. Při zhudebnění textu mše za zemřelé Preisner vystačil s důvěrně malým obsazením. Ani při uplatnění osobností sólistů, sboru a orchestru se nevzdává jednoduchosti. V prosbě o sílu spletitost nemá místo. Toto dílo zaznělo v české premiéře na letošním festivalu Smetanova Litomyšl, rovněž v podání Filharmonie Hradec Králové.

Z uměleckých osobností se letos na Hudebním fóru Hradec Králové představí violoncellista Petr Nouzovský, houslista Milan Paľa (zahraje na violu), klavírista Miroslav Beinhauer, sopranistky Jana Sibera a Lucie Silkenová, kontratenor Jan Mikušek a další pěvečtí sólisté. Dirigovat budou Andreas Sebastian Weiser, Zbyněk Müller, Marián Lejava a Rastislav Štúr. Kromě domácího orchestru Filharmonie Hradec Králové vystoupí také PKF – Prague Philharmonia (koncert 10. 11.) a Český filharmonický sbor Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy (koncert 24. 11.).

Jako každoročně, i letos budou koncerty doprovázeny světelným a výtvarným designem, třetí koncert (21. 10.) bude doplněn také pohybovým ztvárněním v choreografii Adama Halaše, které předvede performerka Jana Vrána. Více na www.fhk.cz. Vstupenky na www.hkpoint.cz.

Alois Neruda