Podle posledních statistik totiž více než polovina Čechů pije 2 až 3 šálky denně. Proto se přijďte seznámit s životy pěstitelů kávy v Kolumbii na nové celorepublikové Výstavě na stromech organizované Fairtrade Česko a Slovensko s názvem Kávová krize, která se uskuteční v týdnu od 1. do 8. října v Gayerových kasárnách na plotu a stromech u Bajkazylu a v Parku u Střeláku – komunitní zahrada Střelák. V Hradci Králové na výstavě spolupracují Zdravotnická škola, Obchodní akademie, Gymnázium Boženy Němcové a místní spolek Souhra – spolek za sousedský Hradec.Doprovodnou akcí výstavy bude veřejné promítání dokumentárního filmu režisérky Hedviky Michnové s názvem It's Bean Too Hot dne 3. října od 18 hodin na Domově mládeže zdravotnické školy Hradecká 868. Film je v angličtině s českými titulky. Počet míst je omezen. Přijďte se podívat.