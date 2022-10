V Hradci Králové si film v 18 hodin a koncert od 21 hodin fanoušci užijí v Náplavka café & music baru v pátek 14. října. Snímek PSH Nekonečný příběh překvapí otevřeností, nabízí spoustu nepublikovaných záběrů a soukromých archivů a pořádnou porci rapu.

„Nikdy jsme se nepřetvařovali, naše texty obsahujou reálný zážitky a postoje, případně nějaký ujetý představy. Vykecali jsme na sebe vždycky všechno, a to i ty temný a nekorektní aspekty našich životů. V dokumentu tomu nakonec není jinak,“ říká Vladimir 518 a Orion. Režisér filmu Štěpán FOK Vodrážka a scenárista Petr Cífka od začátku věděli, že nechtějí vystavět oslavný pomník, ale ukázat příběh kapely jako příběh tří kluků – kamarádů, které spojily společné zájmy jako hudba a graffiti, a kteří zažili své vrcholy i pády. „Od tvůrců dokumentu i očekáváš, že se na tu tvoji kapelu podívají z odstupu, nezatíženě, asi i kriticky. Klukům z toho všeho blázince, co jsmeprožili, vylezl jeden hlavní motiv, a to je naše přátelství. A je pravda, že o tom co máme my, si může většina ostatních kapel nechat jenom zdát. I my prožíváme samozřejmě období, kdy je dusno, hádáme se, navzájem se sereme, ale nad tím vším je základní fakt, že se máme rádi a jeden druhýho respektujeme,“ dodávají Vladimir 518 s Orionem. Ve filmu se kromě Vinnetoua a Old Shatterhanda symbolizujících ono nerozlučné kamarádství objeví také DJ Wich, Roman Holý, Matěj Ruppert či například Saskia Burešová. (np)