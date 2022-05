Akademii zahájí skladba žen nacvičená pro SokolGym 2022 nazvaná Optimistky. Po ní následuje přehlídka sportovních oddílů juda, sportovní gymnastiky, zápasu, exotické capoeiry, taekwonda nebo sportovní přípravky. Představí se i další dvě skladby určené pro SokolGym, jedna pro žactvo s názvem Když nemůžeš, tak přidej a druhá skladba žen Zatanči. Nemůže chybět ani vystoupení věrné gardy s ukázkou z poslední sletové skladby Princezna republika.

Sokolové slaví v letošním roce i další výročí – 190 let od narození Miroslava Tyrše a 200 let od narození Jindřicha Fügnera, zakladatelů Sokola, dále i 140 let od konání 1. všesokolského sletu. K těmto událostem se sokolové staví s úctou, pokorou a odhodláním do dalších sokolských let.

Česká obec sokolská je nejstarší sportovní organizací v České republice, která k dnešnímu dni sdružuje 160 000 členů v 1 061 tělocvičných jednotách. Podíl mládeže do 18 let je 48 procent. Pohybovým aktivitám bez rozdílu věku se sokolové věnují jak ve sportovní všestrannosti, tak ve výkonnostních sportovních oddílech. V jednotách nezapomínají ani na kulturně společenské aktivity v divadelních, folklorních, pěveckých a tanečních uskupeních.

Sokolové jsou hrdí na svou tradici a své členy vychovávají k lásce k rodné zemi i k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa.

Marika Prockertová, starostka Sokolské župy Orlické