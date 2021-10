/FOTO, VIDEO/ Spolek pro obnovu kostela sv. Václava na Chloumku a obec Habřina zvou veřejnost na Svatováclavský koncert, a to v sobotu 2. října od 10.00 hodin. Výtěžek z koncertu bude použit na podporu realizace projektu obnovy kostela.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.