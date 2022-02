Věřte nebo nevěřte… Sněhový poprašek v ulicích po ránu vybavuje vzpomínky na zimy, které jsem zažíval v Hradci, když jsem byl ještě malý kluk. To jsme vytáhli sáňky a jeli si zajezdit na šance, za Lékařskou fakultou. To byla jízda! Jenom ta cesta zpět byla dřina. Raději jsme sešli až k sokolskému hřišti a vyšli nahoru po cestě na šance z druhé strany. Labe bývalo zamrzlé a dalo se po něm na bruslích zajet až k Předměřické elektrárně. V ulicích bylo plno klouzaček, jako ta před budovou gymnázia. A těch koulovaček v ulicích. Často se před střelci sněhovými koulemi nedalo nikam schovat. To byly časy, na které lze dnes už jsem vzpomínat. Všechno to bylo nějak opravdové, čisté, připomínající zimy známé z pohlednic Josefa Lady.