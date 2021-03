/FOTOGALERIE/ Nádraží v Převýšově má být zbouráno v rámci modernizace tratě. Převýšovští bojují o opak a vytvořili petici.

Nádraží v Převýšově. | Foto: Obec Převýšov

Z několika variant, které byly k dispozici, byla doporučena ta nejhorší možnost pro obec, a to varianta pod označením A5, která má nádraží srovnat se zemí. Obracíme se s prosbou na všechny, kterým není lhostejný osud nádherné budovy z období první republiky. Podpořme variantu A4, případně jinou úpravu, která by tuto jedinečnou stavbu zachovala pro generace současné a příští. Obec Převýšov, její občané a široká veřejnost, která nám vyjadřuje obrovskou podporu, v žádném případě není proti modernizaci železnice. Je však vždy nejdůležitější najít ten nejlepší kompromis. Všichni si nádraží velice cení a váží neboť je to to nejhezčí v obci, co železnice tehdy přinesla, a proto se nádraží snaží ochránit.