Příležitos pro mladé zpěváky je tu. Soutěž Česko zpívá se vrací na scénu

Po dvouleté covidové pauze se vrací mezinárodní pěvecká soutěž Česko zpívá, a to se svým již 14. ročníkem. Pěvecké klání je otevřeno pro začínající zpěváky ve věku od 9 do 26 let z České republiky i ze zahraničí a má 4 soutěžní kola (základní, výběrové, semifinálové a finálové). Novinkou tohoto ročníku je speciální autorská kategorie, ocenění získají tedy i začínající skladatelé a textaři.

Soutěž Česko zpívá se vrací na scénu. | Foto: archiv soutěže Česko zpívá

Moderně pojatá pěvecká soutěž si získala svým osobitým přístupem a profesionální organizací oblibu mezi mladými talenty, jejich hudebními pedagogy i veřejností. Projekt přináší mladým talentům příležitost jít za pěveckými sny, zdokonalovat talent, získat cenné zkušenosti a rady od hudebních profesionálů, poznávat nové přátele, zažít nezapomenutelné okamžiky, vyhrát hodnotné ceny,… Zájemci se mohou přihlásit do soutěže přes jednoduchý online formulář, ke kterému přiloží také svoji nazpívanou soutěžní píseň. Ze všech zaslaných nahrávek vybere odborná porota postupující do pražského výběrového kola, kde již zazpívají na živo. Ti nejlepší se prozpívají poté přes semifinále až do finálových galavečerů, které proběhnou 14. a 15. dubna 2023 v krásném prostoru Společenského centra UFFO v Trutnově. Uzávěrka přihlášek se již blíží a proběhne 6. února 2023. Pěvecké výkony hodnotí odborná porota složená z hudebních odborníků a celebrit. Účast v tomto ročníku přislíbili např. zpěváci Leona Machálková, Daniel Hůlka, Peter Pecha, Josef Vágner a další. Patronkou soutěže je zpěvačka Kamila Nývltová, která v roce 2022 absolvovala jako sólistka evropské turné americké skupiny Two Steps From Hell LIVE 2022 po boku světových skladatelů Thomase Bergersena a Nicka Phoenixe. “Myslím si, že bylo vlastně fajn si dát od soutěže dva roky pauzu, nabrali jsme nový vítr do plachet, máme nové nápady a těšíme se na další talenty. Do poroty jsme pozvali mnoho mých skvělých kolegů z hudební branže. Jsem moc ráda, že chtějí podpořit projekt, ale hlavně účastníky, a dodat jim více odvahy jít za svým pěveckým snem. Chceme vytvořit pro všechny soutěžící takové prostředí a atmosféru, aby se cítili na pódiu jako hvězda," prozradila patronka. Soutěží prošla již řada úspěšných zpěváků, kteří nastartovali svoji sólovou profesionální kariéru i působí v řadě muzikálů a divadlech. Mezi nimi jsou např. Tereza Mašková, Markéta Konvičková, Michal Horák, Natálie Grossová, Eva Matějovská, Josef Fečo a další. Veškeré informace včetně online registrace najdou uchazeči na webu www.ceskozpiva.cz. Soutěž vyhlašuje spolek TŠ Bonifác, z. s. ve spolupráci s agenturou Art Presto s.r.o.