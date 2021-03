Naše pravidelné setkávání se spolužáky spojené se studiem Univerzity třetího věku má výhodu v tom, že při něm nejde o tituly, ani o hodnocení nabytých vědomostí. Přesto má znaky opravdového studia a užitečně naplňuje čas seniorů.

Studium nám teď chybí o to víc, že je omezeno vycházení a shromažďování. Mezi námi absolventy trvají při studiu založené vztahy přátelství a vzájemného pochopení po celé roky. Zavzpomínám na zkušenost, která se mi naskytla při studiu Univerzity třetího věku na Lékařské fakultě UK v HK. Šlo o vůbec prvý ročník výuky seniorů na této fakultě. Snad proto byla organizaci, průběhu i vyhodnocení studia věnovaná ze strany školy zcela mimořádná pozornost.

Bydlel jsem léta jen kousek od této školy a nikdy se mi nepodařilo vstoupit do její budovy. A najednou jsem takovou možnost měl a stal se dokonce jejím studentem. To pro mne bylo do značné míry vyznamenání. Při přednáškách, které se svým obsahem nelišily od těch dopoledních pro denní studenty, jsem se cítil skutečným studentem a se zájmem spolu s ostatními naslouchal, co nám bylo v posluchárně předkládáno. Po přednášce jsme využívali možnosti diskutovat a ptát se na to, co nás zajímalo. Absolvovali jsme i testy k prověřování toho, co jsme se učili. Samozřejmostí byla pravidelná účast na přednáškách, na které jsme se skutečně těšili. Všechny ostatní naše zájmy šly v daný čas stranou. A vrcholem byl závěr, který se konal v historickém Karolinu Univerzity Karlovy v Praze. Proběhl za účasti senátu v talárech s dojemnými projevy. Pro nás vyvrcholení a nezapomenutelný zážitek.

Smysl studia jsme ocenili později. Cítili jsme, že se z nás stali alespoň zčásti odborníci na řadu nemocí. Naši blízcí a známí se na nás začali obracet s žádostí o radu. A my jim byli schopni i poradit. Zvláště teď, v době coronaviru, kdy se otázky objevují denně. Při návštěvách v nemocnici jsme potkávali své vyučující profesory v roli lékařů a uvědomili si, jaké osobnosti jsme mohli na přednáškách poslouchat. Uplynulo již celých 5 let od inaugurace, a nám se zdá, že je to už věčnost. Proto si my absolventi stále obnovujeme pocit, že jsme se stali alespoň malou součástí toho velkého systému péče o zdraví každého z nás.



Olda Suchoradský