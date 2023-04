Skupina Kozisvět Deníku zaslala prohlášení k přemalbě kontroverzní malby na královéhradeckém mostu U Soutoku. Autorky ho napsaly formou rozhovoru, který vedou samy se sebou. Označují se jako K1 a K2.

Velkoformátový obraz Plavkyně přemalovala skupina Kozisvět. | Video: Deník/Stanislav Ďoubal

Znehodnotily jste malbu „Plavání“ na soutoku. Smím se zeptat proč?

K1: Malba byla před našim zásahem již několik dnů znehodnocená, bradavky byly nasprejované černou barvou.

K2: Tímto oceňujeme odvahu neznámého sprejera vyjádřit svůj názor.

K1: Akorát že z toho byly „připálený kozy“.

K2: No jo. To nikomu nevadilo.

K1: To je fakt.

K2: My jsme ještě před znehodnocením černým sprejem pojmenovaly, co vidíme, a shodly jsme se, že obsah malby je pro toto veřejné místo nevhodný.

K1: Chodíme spolu plavat a hned nám bylo jasné, že tohle není plavání.

Co konkrétně vám vadilo?

K1: Od samého počátku to byla jasná manipulace s publikem a tím i to, co je normální ohledně zobrazování ženského těla. Je třeba si říct, o jaké tělo se jedná. Autor veřejně uvádí, že jako předlohy využívá fotografie pornohereček. A ty mají těla vytuněné do tvarů, aby se líbily.

K2: Tak jasně, aby dobře vydělávaly. Průmysl, no.

K1: No, a pak přichází na řadu úpravy na samotné focení a potom samotná fotka z úhlu a v poloze, která je opět líbivá, „kouzelná“, slastná. Fotky bývají umístěné někde, kde si je kdo chce může dohledat.

K2: Že jí při focení nestojí bradavky ze studené vody, jsme si řekly hned.

K1: Pravda. Že to není tím, že četla Wima Hofa. Ten důvod bude asi jako u všech malůvek.

K2: Průmysl. A na konci tohoto řetízku je JW Mind Strike, který se snaží přenést přes mřížku zobrazení tak, aby neztratilo své „kouzlo“. A malbu nahé pornoherečky klečící s otevřenou pusou, čekající víme na co, pojmenuje Motlitba. Tak jako haló. Takových fórků vyrobíme mraky.

K1: Můžeme třeba hovínku říkat dort.

K2: Jasně. Anebo malbě kresba.

K2: Ještě jsem chtěla říct k tomu místu. Ten most je na očích. A zobrazení z kategorie vizuální slasti patří do soukromí. Nebo někam, kde si je zájemce vyhledá. Ne, že bude viditelné v místech, kde není vyžádáno. Tady byla překročena hranice.

K1: Lidi jsou už asi zblblí sledováním porna.

K2: No asi jo, když jim to přijde v pohodě.

K1: Už to nevidí.

K2: Se divím, kolik žen tomu fandilo.

K1: Kouká celá rodina?

K2: Proč ne? Pak nerozliší provokaci od bezohlednosti. A je o problém míň.

K1: Jasně. Další věcí je dvojí přístup k nahotě obecně. A pokud konkrétně, tak ve městě Hradec Králové. Jednou pozorujeme, že při organizaci nábřeží saunařů bylo první připomínkou města, aby účastníci svojí nahotou neprovokovali veřejnost. Za nějakou dobu se představitelé města fotí u „plavkyně“. Pravděpodobně se nejedná o stejné lidi, ale na tomto příkladu můžeme vidět, že obyčejné tělo je vytěsňováno pohledu, byť se nejednalo o exhibicionistickou akci. Zatím co malba těla stylizovaného pro porgnorafický průmysl je hodnocená jako líbivá a vítaná.

K2: Ukázka, jak povýšit těla, která považujeme za krásná a současně pasivní a submisivní.

K1: My ne.

K2: Jasně.

K1: A vadí nám na tom ještě, že se pak malé holky ztotožňují s nerealistickým ideálem krásy. Pokud tohle budeme brát jako normu ještě i ve veřejném prostoru, jaký vliv to na ně bude mít?

Jaký smysl měla vaše akce?

K1: Otevřela diskusi a bohužel již před naší akcí bylo patrné, v jakém nastavení je společnost.

K2: Taková malba je zdánlivě neškodná věc, která ale může hodně ublížit, obzvlášť někomu, kdo se potýká se šikanou kvůli nedostatečnosti svého těla. Z ověřených zdrojů máme informace, že tyto zkušenosti mají zejména holky.

Váš bílý obdélník na mostě svítí. Nevysloužil si uznání.

K2: Od těch, co řeší líbí – nelíbí, to je jasné. To se dalo čekat. Akorát že jsme do toho nešly s tím, aby se to líbilo, ale abychom to vylepšily.

Jak to myslíte?

K2: Lepší než takové něco, je bílá zeď.

Co ten nápis?

K1: To je klíčové slovo k vizuální slasti. A prostor pro představivost. Ta hraje ve vnímání významnou roli.

K2: Moc se nám povedl, ladí s turistickou značkou.

Ve svém prohlášení se vymezujete vůči soudu líbivému versus přínosnému. To budete určovat vy?

K2: Nikoliv. Víc než sto let se nenahlíží umění skrze primitivní estetický soud líbí/nelíbí. Otázkou je, kdo - komu - proč a co sděluje.

K1: My jsme trendy.

K2: (smích) My na tu vlnu, co se zvedla před sto lety, najely.

K1: Někdo ne. My řešíme přínosy. To nás zajímá.

K2: Valná část pornografie je koncipovaná pro mužského diváka. Málo žen se odvážilo vyjádřit nevůli vůči zobrazení na mostě. A nejčastější obava, kterou jsme dosud v rozhovorech pozorovaly, je nařčení z prudérnosti.

K1: Ještě jako že závidíš.

Reagovaly jste na komenty po vaší akci?

K1: To ne. Ale napadlo nás, že pokud jsou pro autory hejtů kritériem krásy ženy, které mají prsa s implantáty, zejména pak je hodnocena jejich velikost, ať se skrze toto hodnocení, kterým podrobili i nás, podívají na svoje maminky, sestry, manželky, milenky, přítelkyně, dcery.

K2: Asi tak.

skupina Kozisvět