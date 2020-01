Každý měsíc mají žáci školy možnost zúčastnit se nějaké zajímavé aktivity.

20. listopadu si prožili „Den bez mobilů“. Do školy si ten den přinesli různé společenské hry, aby naplnili volný čas přestávek. Společně se shodli na tom, že vlastně bylo docela zábavné a přínosné strávit část dne off-line a být tak více spolu.

Prosinec se stal měsícem „Dobrých skutků“. Jednotlivé třídy měly vymyslet, jakým způsobem mohou pomoci potřebným v období Vánoc. Potěšilo nás, že naši žáci jsou skutečně empatičtí a mají chuť a elán pomoci druhým. Zároveň nás mile překvapilo, kde všude se rozhodli podat pomocnou ruku. První třídy a 4.A udělaly radost svými dárky babičkám a dědečkům z SeneCura SeniorCentra v Hradci Králové. Dívky z 9.B navíc seniory potěšily svojí návštěvou a vánočními přáníčky. Žáci 7.A a 8.B přispěli na psí útulek v Malšovicích, a to jak finanční částkou, tak i hračkami, granulemi a konzervami, které pro psí kamarády obstarali. Děti z 5.A nezapomněly ani na lesní zvěř, které přinesly něco na zub přímo do jejich domova. Chlapci a dívky ze 4.B darovali oblečení a boty neziskové organizaci Naděje a 7.B donesla vybrané oblečení do sociálního šatníku Oblastní charity Hradec Králové, který se nachází v blízkosti naší školy. Žáci 6.A pomohli úklidem v blízkém okolí a 6.B si odhlasovala odstranění odpadků v lesíku u dětského hřiště U Lachtana. Třída 5.B zabila, jak se říká, dvě mouchy jednou ranou. Zapojila se totiž současně do projektu Daruj úsměv dětem pod záštitou rádia Černá Hora. Děti si vybraly dvě klientky z ústavu Domečky v Rychnově nad Kněžnou, kterým splnily jejich vánoční přání.

Děti svými dobrými skutky potěšily určitě ty, ke kterým jejich pomoc směřovala, ale radost udělaly současně samy sobě. Poznaly, že akt pomoci a darování totiž přináší uspokojení i samotnému dárci. A to je možná to nejdůležitější.

Michaela Hejcmanová