Vážení a milí Hradečáci,

pandemie koronaviru nás zasáhla podruhé a s větší silou, než tomu bylo na jaře. Tehdy jsme díky své ukázněnosti situaci zvládli a stali jsme se vzorem pro celou Evropu. Evropa nám záviděla, jak jsme se s novou situací vyrovnali, jak jsme dokázali předejít tomu, co bylo nazýváno italským či španělským scénářem.

Bohužel, tento úspěch nás ukolébal a do řady z nás vlil přesvědčení, že se nejedná o závažnou záležitost, kterou bychom se měli vážněji zabývat.

Již v průběhu září se ukázalo, že se situace zhoršuje a řada prognóz, se kterými mnozí odborníci nesouhlasili a zlehčovali je, se nyní vyplnila.

Proto bych na vás chtěl apelovat, abyste dbali vládních nařízení, která byla vyhlášena. Staňme se opět zodpovědnými a dodržujme je. Diskuse o tom, zda jsou správná, přiměřená a účinná nemá v danou chvíli opravdu smysl. Nyní jde o to, abychom i toto období překonali, abychom mohli zase co nejdříve chodit do kina, divadla, na koncerty, do restaurací a abychom se mohli kdekoliv a kdykoliv scházet.

Přeji vám všem hodně zdraví a hlavně – vydržme. Važme si práce lékařů, sester, lékárníků a všech, kteří se o nás v současné době starají a svou lehkovážností ji neznehodnocujme.

Alexandr Hrabálek - primátor města Hradec Králové