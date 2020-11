Dne 15. listopadu do Hradce přijel na návštěvu jeden z osvoboditelů, sovětský generál Koněv, který osvobozoval naši republiku od fašistů v roce 1945. Večer se na Střelnici konala beseda s tímto vzácným hostem a byla bohatě navštívena i námi studenty.



Ale teď konečně k tomu záhadnému z titulku. Oslavy se konaly nejen v rámci města, ale také v rámci uličních výborů. To si mě a spolužáka Honzu zavolal třídní dr. Mikeš a sdělil nám, že by potřeboval ve středu večer, kdy se koná v hotelu Bystrica slavností schůze Občanského výboru, nějaké vystoupení, které by oživilo program. My umíme oba na kytaru, takže bychom to měli zvládnout. Žádnou sovětskou píseň s kytarou jsme neznali, a tak jsme se po dlouhém dohadování rozhodli pro americkou lidovou Klementajn.



Vlastní produkce se konala ve středu 20. listopadu 1963. Přivítá nás potlesk, povzbudivé úsměvy a jdeme na to. Při vystoupení nás trochu znervózňují pohledy a gesta přihlížejících, kteří se na sebe pobaveně dívají a někteří kroutí nevěřícně hlavou. Když konečně zpocení končíme, odmění nás docela vlažný potlesk a třídní nám ani neděkuje a naznačuje nám, ať rychle ze sálu vypadneme. Schůze potom pokračuje, ale už bez nás. Druhý den si nás Mikeš pozval do kabinetu. Prý to byl od nás podraz a jen horkotěžko se to snažil přítomným soudruhům nějak vysvětlit. A když už, tak jsme prý měli zazpívat alespoň tu českou verzi, když už jsme na oslavu Velké říjnové socialistické revoluce museli vybrat americkou písničku, a ještě k tomu v originále. Jednu výhodu to ale mělo. Už nás nikdy později na další podobnou akci neangažoval.

Oldřich Suchoradský, Hradec Králové