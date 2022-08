V prostorách druhé brány hradu si vyzkoušíte každý víkend lukostřelbu (5 šípů/50 korun) nebo hod házecí sekyrkou či hvězdicemi (5 hodů/20 korun).

Ve vstupní bráně objevíte expozici historie tohoto sídla, při komentované prohlídce razírnu mincí, zámeckou kapli i kapli sv. Jana Nepomuckého. Z hradeb si užijete nádherný výhled do podhradí a okolí. V Bifé u Františka si kromě lístku na prohlídku zakoupíte turistické předměty a pohledy, a to nejen za hotovost, ale také přes platební bezhotovostní terminál. Nasajte atmosféru doby hraběte Harbuvala Chamaré a poseďte tu chvíli.

Na místě nechybí také dostatek občerstvení, jak pro děti, tak pro dospělé.

Otevírací doba o letních prázdninách: úterý až neděle od 9.00 do 17.00 hodin, délka prohlídky s průvodcem 45 minut. Vstupné 100 korun, snížené (ZTP a senioři) 80 korun, děti do 15 let 50 korun, děti do 6 let zdarma.