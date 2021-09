Souběžně s MČR družstev se konalo také v pražském SB Centru Chodov MČR mužů a žen v kat. do 23 let, kde ve finálovém utkání žen se na kurtě proti sobě postavily, Tamara Holzbauerová a Tereza Široká. Tamara nezaváhalaa na Terku od začátku sebevědomě nastoupila a diktovala si svoje tempo hry. Terka se snažila, mohla zvrátit vývoj zápasu, ale lépe hrající Tamaře podlehla 0:3. Tamara Holzbauerová tak získala druhý titul pro hradecký klub SCC HK.

Titul republikových šampionů družstev do 19 let si pro rok 2021 získali právě hradečtí junioři klubu SCC HK, kteří zdolali tým SC FAJNE poměrem 3/0 a následně i tým Viktoria Brno Prima poměrem 2/1 a zajistili si tak mistrovský titul v sestavě T. Holzbauerová , K. Farrag, V. Martinovský a F. Farrag. Druhá příčka a stříbrné medaile patří brněnskému celku Viktoria Brno Prima a třetí ostravskému celku SC FAJNE.

/FOTO/ O víkendu se konalo v pražském SB Centru Chodov MRJ družstev v kat. U15 a U19, dále MČR U23 let ve squashi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.