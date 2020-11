Foto: Ľubica Gembalová | Foto: Ľubica Gembalová

Máme podzim, kdy nastává sychravé počasí, déšť a nevlídno. Ale také se listí zbarvuje do krásných, jásavých barev od žluté, oranžové, červené a vínové. Minulý víkend jsme tady od pátku měli nádherné slunné počasí, které vybízelo k procházkám do přírody, která nabízela různé možnosti, například k piknikům, ale také ke tvoření. Po nasbírání barevných javorových listů jsem naučila kamarádku růže z listí. Venku, při dobré kávě, kdy sluníčko krásně hřálo, jsme si udělaly krásné kytičky z listových růží. Je to vděčná dekorace, která vydrží i několik let.