Zacílení tohoto díla? Může být i dobrým předsevzetím do nového roku. „V životě je důležité zacílení, spustředění na to, co je hodnotné, co nás dělá spokojenými a naplňuje naši osobní vizi. Osobní vize pomáhá určovat priority, snižuje nerozhodnost a vede nás k tomu, že děláme to, co má pro nás opravdový smysl. Osobní vizi můžeme chápat jako odpověď na otázku, čemu bychom ideálně měli věnovat čas života. Jde o zaměření na činnost, nikoli na výsledek. Pak můžeme být spokojeni a šťastni již v přítomnosti. Oproti tomu radost z dosažení výsledku je jen chvilková. Na co se v životě zaměříme, bude růst, a nakonec určí náš osud.“ To říká můj oblíbený americký guru, Robin Sharma.

/FOTO/ Hradecký A-TEAM získal několik medailí v online soutěži mažoretek

Právě začátek roku je vhodnou dobou k zamyšlení nad našimi cíli. Strach a negativní myšlenky je dobré nahradit cílem. Přijmout rizika a s odvahou jít za ním. Když na něm budeme pracovat, stane se často i realitou.

Vladimír Čížek