Poslední dubnová sobota patřila oslavám 120 let Sboru dobrovolných hasičů v Sověticích na Hradecku. Reportáž, fotografie a video z oslav zaslal pan Aleš Krátký z SDH Sovětice, děkujeme.

Připravit takové výročí se počítá na měsíce. Vymyslet program, stanovit datum, propočítat finanční prostředky a zároveň požádat o podporu. Tím zasíláme poděkování na Královéhradecký kraj, dále do obce Sadová a obce Sovětice za finanční podporu, která nám pomohla výročí ufinancovat.

Jak pojmout takový den? Zvolili jsme ukázky mládí - od přípravek až po starší Plamen, a následné požární útoky s motorovými stříkačkami PS8, více jak 50 let starými. Pozadu nezůstala ani historie. A za to patří velké poděkování čtyřem sborům za předvedené ukázky. Jelikož taková technika se po ukázce musí ihned vysušit a leštit. Voda totiž dokáže udělat na mosazných prvcích pěknou neplechu.

Stáří předváděné techniky bylo v rozpětí 5 až 130 let. Sovětice ukázaly například koňskou stříkačku Smejkal z roku 1913 a Stratílka z roku 1936, Velký Vřeštov Márovku z roku 1936, Třebovětice Stratílka 1939 a Hněvčeves Hydrofor, který je jediný unikát na světě.

Zpestřením pro diváky byla ukázka vystříhávání zraněné osoby z havarovaného vozidla provedená HZS Čepro s následným zásahem na hořící vozidlo, kde zasahovala jednotka JSDH Sovětice.

Při slavnostním nástupu vyhlášení vítězů byla Sboru dobrovolných hasičů v Sověticích udělena medaile za výbornou práci a prezentování sboru, kterou předal sboru starosta OSH Hradec Králové Vladimír Vondruška. Slavnostní nástup zakončil průvod k pomníku první světové války, kde byl za zvuku státní hymny položen věnec k uctění památky.

Sbor ale čekalo ještě jedno překvapení. Obec Sovětice nechala malé Sovičky odhalit sochu. Ke svému úžasu děti zjistily, že jde o 180 centimetrů vysokou ze dřeva vyřezávanou sovu, která je již 15 let provází jako maskot a SDH Sovětice ji má zároveň ve svém znaku.

Po celý den probíhala také videoprojekce z činnosti, výstava fotografií, výstava nové techniky a policejní technika. V podvečer poté došlo k ocenění členů, za jejich letitou neúnavnou práci a všichni si tak mohli oddychnout, že se počasí umoudřilo a oslavy 120 let důstojně proběhly.

Aleš Krátký, SDH Sovětice

O SDH SOVĚTICE:



Sbor dobrovolných hasičů Sovětice byl založen v roce 1903. Ve vlastnictví měl koňskou stříkačku. Sbor překonal začátky a začal se rozrůstat.



Během 120 let se postupně měnila technika. V třicátých letech byla zakoupena motorová stříkačka Stratílek, kterou hasiči vlastní dodnes ve funkčním stavu. Dále byla zakoupena motorová stříkačka PS8. Obě tyto motorové stříkačky byly taženy za traktorem. V té době sbor přišel o svou koňskou stříkačku.



Sedmdesátá a osmdesátá léta přinesla novou hasičskou zbrojnici, kterou si hasiči postavili v „akci Z“. Do ní posléze byla zakoupena Tatra 805 s plachtovou nástavbou. Přešlo nějaké období a Tatra byla prodána a na její místo přišla také Tatra 805 ovšem s nástavbou skříňovou. V té době se již nemusel tahat přívěsný vozík, jelikož veškeré vybavení bylo ve zmiňované nástavbě. Před koncem století došlo opět ke změně. Tatru nahradilo vozidlo značky Avie. V té době již sbor vlastnil taktéž přenosnou stříkačku PS12 i s převozním vozíkem. Jedním naším členem tak mohl vzniknout pokřik, který používá sbor dodnes „Ať žije ta naše červená motorová“.



Přehouplo se století a hasiči opět měnili. Avie odjela k jinému majiteli a do sboru přijela první cisterna značky Škoda 706 přezdívaná také „Trambus nebo Mates“. Tímto cisternovým vozidlem se naskytla možnost, aby jednotka sboru v Sověticích postoupila z JPO 5 do výjezdové JPO III. Trochu ale všem scházelo to, co se vlastnilo na prvopočátku. A tak výbor rozhodl, že zakoupí koňskou stříkačku Smejkal, kterou ze špatného stavu dostane do nového kabátu. Podařilo se a před 10 lety byla „koňka“ slavnostně pokřtěna. Třešničkou na dortu byla nová cisterna Scanie, kterou díky dotacím z MMR a Královéhradeckého kraje získal sbor pro svou zásahovou činnost. Rok poté byla vystavěna přístavba požární zbrojnice. Před osmi lety byl ručně zhotoven první historický prapor a požehnáním uveden do života hasičského.



Sbor dobrovolných hasičů Sovětice má členskou základnu složenou převážně z občanů Sovětic, Sadové a Horních Černůtek. Ta čítá kolem 120 členů, z toho nyní 47 dětí od přípravky po dorost. Právě s dětmi se sbor dočkal řady úspěchů. Mezi nejvýznamnější patří 1. místo v republikové soutěži „Dávají za nás ruku do ohně“ a to s pohádkou O červené řepě, na hasičské motivy. Dále pak pořádání Celostátního festivalu přípravek, účast na CTIF v Ostravě, vystoupení na MS v Německém Cotbusu, vystoupení na Praze 1. Pravidelná účast na krajských kolech s dorostem, ale i se staršími dětmi “Plamen“. Účast dorostenky na mistrovství ČR v kategorii mladší jednotlivkyně a pravidelné úspěchy na okresních kolech.



Děti do Sovětic přijíždějí ze širokého okolí. Těm se věnuje na 10 vedoucích a instruktorů již 15 let. Někteří nepřetržitě. Vždyť každý spolek, který si chce zajistit budoucnost, musí věnovat svůj čas mládí a věřit, že taková výročí jako to letošní si budeme moci užívat i v budoucnosti.



120 let Sboru dobrovolných hasičů Sovětice bylo podpořeno Z dotace Královéhradeckého kraje. Dále bylo podpořeno obcemi Sovětice a Sadová.