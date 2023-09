Seniorky a senioři, přijďte cvičit. Rozšiřte naši partu pro všesokolský slet

Redakce

Jednou za šest let prožívají seniorští členové Sokola sváteční čas. Je to rok, ve kterém se koná největší sokolská slavnost a tou je všesokolský slet. V roce 2024 to bude v pořadí již slet sedmnáctý.

Z činnosti. | Foto: Sokolská župa Orlická, Hradec Králové

Pro tuto sokolskou slavnost je již připraveno dvanáct sletových skladeb, a to pro všechny věkové kategorie, od skladby pro rodiče s dětmi až po nestarší seniorskou kategorii. Je naším velkým přáním nacvičit dané skladby zodpovědně, svědomitě, s opravdovou pohybovou chutí a nadšením. Jednou z nejpůsobivějších sletových skladeb je vždy vystoupení nejstarší generace, a to seniorek a seniorů, kteří dodnes tvoří základ všestranného společného cvičení Sokola. Jejich nová skladba má příznačný název Jdi za štěstím a cvičí se na hudbu Karla Svobody a písně Karla Gotta. Skladba je o dobré seniorské partě spojené společným prožitkem z pohybu, hudby a přátelské atmosféry. Každé takové cvičení a vystoupení je vždy rozvíjením pohybové paměti i dobré orientace v prostoru v souladu s hudbou. Hradec hostí velkou akci Den náborů a sportu. Prezentovat se bude přes 40 klubů Zveme proto všechny, kteří mají zájem zúčastnit se příprav, cvičení a vystoupení na této sokolské slavnosti, na XVII. všesokolském sletu 2024. Zážitek ze společného cvičení a vystoupení je neopakovatelný, celoživotní a stojí zato. Proto seniorky a senioři, pojďte cvičit s námi a společně připravit XVII. všesokolský slet! Cvičíme pravidelně každé úterý od 18.30 do 19.30 v tělocvičně TJ Sokol - Pražské Předměstí, Chelčického 201. (dříve Dynamo, v centru města - blízko OD Tesco). Těšíme se na Vás! Jaroslav Novák, Sokolská župa Orlická, Hradec Králové