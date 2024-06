V závěru měsíce května se v hradeckých městských lesích konal již 9. ročník sportovní akce nazvané Seniorská cyklostezka. Závodu se zúčastnilo celkem 38 žen a mužů seniorského věku, někteří závodníci dorazili až z Olomouce.

V závěru měsíce května se v hradeckých městských lesích konal již 9. ročník sportovní akce nazvané Seniorská cyklostezka. | Foto: Jaroslav Novák

Pořadatelé Senioři Hradec Králové, z.s., a TJ Sokol Hradec Králové, Pražské Předměstí splnili svůj úkol opět velmi dobře a pro 38 sportovně zdatných účastníků včetně šesti olomouckých jako zatím vždy zajistili mimo jiné i krásné a příjemné jarní počasí. Vstřícný byl i tradiční sponzor - Královehradecká provozní, a.s., poskytující vítězům drobné věcné odměny.

Akce začala nástupem, cyklistickým pozdravem a uvítáním závodnic a závodníků, připomínkou zásad z kodexu cyklisty a krátkou instruktáží o bezpečnosti jízdy u plánu trasy. Nechyběla ani krátká kulturní část, kdy zazněla báseň Seniorská cyklostezka od autora Kamila Pavláska. O jejím významu svědčí již úvodní verše: „Seniorská cyklostezka – okruh pro ty starší věkem, pro které je pohyb lékem, jízdou v lesích hradeckých, svoje kola poměříme a dojedeme ze všech sil. - Cyklopane, jen prosíme, ať nic zlého se nestane, ať probíhá všechno mile, bych dojel až do cíle, drž nade mnou svoji ruku, bych nezažil žádnou muku.“

Závodníci a závodnice vybaveni „pořadovými“ čísly startovali společně, muži a ženy, ale postupně podle věkových skupin 60+, 70+ a 80+. Start i cíl jedenáctikilometrového okruhu byl u lesního občerstvení U Vlka.

A na čem se jelo? Závodní stroje účastníků byly také různého stáří. Většinou jsme mohli vidět městská a krosová kola, ale i kvalitní kola silniční. Pro elektrokola tato akce vypsána nebyla, ta mohla jet jen kondičně mimo soutěž. Ač povrch okruhu byl z velmi dobrého asfaltu, objevila se i kola horská.

Přístup seniorek a seniorů k závodu byl různý. Někteří brali závod jako kondiční vyjížďku jarním lesem, jiní si porovnáním dosaženého času s lety předcházejícími ověřovali stav své fyzické zdatnosti nebo technického stavu svého jízdního kola. Ale byli i tací, kteří jeli celou trasu s plným nasazením. Určitě nejzajímavější byl vždy dojezd čela každé skupiny, kdy o vítězi rozhodl doslova až sprint v posledních metrech.

Organizace klapala bezchybně, protestů nebylo. Vítězové kategorií obdrželi stylové medaile, všichni dostali pěkné upomínkové diplomy s karikaturou Stanislava Rejchrta. Nejstarší účastnicí závodu byla sportovkyně tělem i duší Libuška Sprinzová. Do „Cyklistické síně slávy 2024“ byli za dlouholetou aktivní cyklistickou činnost uvedeni Vlasta Bártová a Josef Machek. Hlavní však bylo, že všichni dojeli a odjeli domů natěšeni na další kilometry letošní sezóny na svém milovaném jízdním kole, stejně jako lékař prof. Pafko, který o cyklistice řekl: „ Pro cyklistické kolo bych dýchal.“

Velké poděkování všech přítomných patří tradičním organizátorům akce, manželům Jaroslavu a Martě Novákovým.

Již dnes se těšíme na jubilejní 10. ročník Seniorské cyklostezky 2025, který se bude konat opět v květnu a určitě bude tak dobrý jako ten letošní.

A na závěr ještě připomenutí textu 1. sloky písně hradeckých seniorských cyklistů: „My jsme ti cyklisti, hradecká krev, my kolo nedáme za celý svět, na kolo nasednem, do světa vyjedem, do světa vyjedem, vyjedem hned!“ (zpívá se na známou Hašlerovu melodii).