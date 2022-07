Sezóna pikniků v plném proudu: Jak si je užít bez práce a co vyzkoušet v Hradci?

Čtenář reportér Čtenář

Sezóna piknikových dek je v plném proudu a trávníky už se pomalu ale jistě zbarvují do barevných mozaiek. Ty v tomto ročním období ale kromě příjemného posezení slouží především jako ubrusy, co snesou všechny chutě i vůně světa. Záleží ale jen na vás, co si na letní tabuli prostřete, kde a pro koho uspořádáte piknik jako z bijáku či třeba venkovní narozeninovou oslavu. A pokud to chcete mít bez práce, můžete využít nabídky hradeckých podniků.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Sezóna pikniků je v plném proudu. | Foto: archiv Wolt