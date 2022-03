Bohužel nikdo se nestará ani o základní údržbu ulice. Rozpraskaná vyviklaná dlažba, vypadlé kostky, špína a vajgly… To přivítá návštěvníka "Salónu republiky". Nová dlaždice 30x30 stojí 40 Kč, vždyť by se alespoň to nejhorší dalo predláždit a vyspravit…

Systém plánování oprav chodníků ve městě je mi záhadou, jelikož např. před mým domem v ulici Vrbová na Sl. Předměstí, kde projde pár lidí, mám zcela nový chodník, zato např. před školou SNP je chodník rozpadlý.

Hradecký patriot

Jan Špelda