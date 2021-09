Nejvíce očekávají vstup do školy ti, co vstoupí do školy poprvé – prvňáci. Bude mezi nimi i naše vnučka Mája. Budeme se těšit na její vyprávění z prvých dnů ve škole a věříme, že bude na začátek docházky celý život vzpomínat tak, jako na ně vzpomínám tři desetiletí já.

Poprvé jsem vstoupil do školy dne 1. září 1952. Jmenovala se Osmiletá střední škola v Šimkově ulici v Hradci Králové. Stojí dodnes, se sochou Boženy Němcové v průčelí a dnes je tam gymnázium. Byla jen 5 minut od domu, kde jsme tehdy bydleli. Stala se pro mě na celých 8 let druhým domovem. První třídu (1.C) jsme měli v přízemí. Vcházelo se tam postranním vchodem (dnes nepoužívaným) z Pospíšilky. Tehdy škola neměla šatny, a tak jsme si boty nechávali na chodbě a kabáty si věšeli na věšáky v zadní části třídy.

Na prvý školní den si dobře vzpomínám. 1. září bylo pondělí a my seděli namačkáni v lavicích po třech. Kolem stál hustý dav rodičů a dalších příbuzných. Mne přivedla do školy maminka. Tatínek, jako učitel, samozřejmě se mnou jít nemohl. Měl také své 1. září. Nával ve třídě byl způsoben tím, že pro nemoc nenastoupila naše třídní učitelka. A tak nás spojili a vítala nás kolegyně ze souběžné třídy. Po celý měsíc vedení školy usilovně hledalo náhradu za naši nemocnou učitelku, která v té době již rozhodla do školy nenastoupit. Proto jsme v dalších dnech byli různě rozstrkáni v paralelních třídách, které byly tenkrát čtyři. Na začátku října se konečně objevila naše nová a stálá třídní učitelka. Jmenovala se Zdeňka Sehnalová. Byla čerstvá absolventka pedagogické školy, která se na několik příštích let stala naší třídní učitelkou. Byla nejen velmi mladá, přitom přísná, ale spravedlivá, v jednání velmi příjemná. Měl jsem velké štěstí, že jsem se hned na počátku své školní docházky setkal s takovým pedagogickým andělem.

Prvá třída pro mne nebyla vůbec snadná. Vzpomínám, že mně zvláště dělalo potíže čtení. Dlouho jsem neuměl spojovat slabiky do slov. Maminka se se mnou hodně natrápila, aby mne to doma doučila. Však jsem také na prvém vysvědčení měl z češtiny dvojku. Byl jsem ve třídě jeden z nejstarších, protože jsem v den nástupu měl už téměř 7 let. Od začátku jsem měl pro své zdravotní problémy úlevy v tělesné výchově, ale na 1. stupni osmiletky jsem se přesto snažil cvičit a byl jsem klasifikován i na vysvědčení. Do školy jsem chodil rád. Brzy jsem měl mezi spolužáky hodně kamarádů. Tehdy byla škola v Šimkově ulici školou čistě chlapeckou. Dívčí škola byla o blok dále, přes Pospíšilku, v Marxově ulici. Tam začala o dva roky později chodit moje sestra Evička.

Olda Suchoradský