Mám štěstí, že takového celoživotního přítele mám. Jmenuje se stejně jako já Oldřich a poznali jsme se v 1.třídě osmiletky v Šimkově ulici. Byli jsme si blízcí proto, že naši otcové byli učitelé. Olda bydlel na okraji Hradce, v Kladské ulici, v pěkném domečku se zahrádkou a travnatým dvorkem. Za plotem byla volná rozkvetlá louka. Pro mne, kdo bydlel uprostřed města, to byl lákavý venkov, s bohatou nabídkou her a zábav.

Často jsem jezdil za Oldou na návštěvu trolejbusem č. 3 na konečnou, a pak ještě asi kilometr pěšky. Někdy i se svojí sestrou. U Oldy jsme se cítili jako v ráji. Měl moc hodnou maminku, která se starala o zdravou stravu ze zahrádky. A my si venku na dvorku hráli s míčem, nebo vyráželi na louku a s „klíčem“ k určování rostlin jsme se snažili pojmenovat vše, co tam rostlo. Olda byl vášnivým sběratelem brouků. I ty jsme hledali a pojmenovávali a pokud je neměl ve sbírce, tak jsme je uspali lihem a špendlíkem zapíchli do sbírky a připsali jméno dalšího exempláře.

Olda zase jezdil na návštěvu k nám, do Opletalovy ulice a hrál naše hry na Palouku. Problémy začal Olda mít, když přešel na střední stupeň, kde učil jeho otec. Měl pocit, že si může vůči učitelkám všechno dovolit a často je provokoval. Když bylo nejhůře, tak učitelka zavolala jeho otce. Ten mu naznačil, že má jít za dveře a odtud se ozvala dvě silná plesknutí. Když se Olda vrátil do třídy, držel si obě tváře, po tátově facce zbarvené do ruda.

S Oldou jsme kamarádili dál, i když se naše cesty po nástupu na střední školu rozešly. Jezdil za mnou do naší vesničky na motorce, později i se svojí nastávající manželkou. Požádal mě o účast na své svatbě, kde jsem fotografoval. On k nám dál jezdil se svojí mladou ženou na houby.

Pak jsme se delší čas neviděli, až když k nám jednou přijel na návštěvu až z Hradce na kole. Je pravidelným účastníkem našich třídních srazů a je zajímavé, že pracoval v domě, kdy jsem kdysi léta bydleli.

Náš příběh nekončí. Stále o sobě víme a občas se sejdeme, nebo si napíšeme. Tak fungují opravdoví celoživotní přátelé.



Olda Suchoradský