Nikdo přesně nemohl odhadnout, kolik dětí se zúčastní, jak na tom budou fyzicky, a zda v nich ještě zůstala někdejší vášeň pro tanec. Hned první dny ale ukázaly, že obavy byly naprosto zbytečné, protože dětí bylo dost, všichni se vrhli do tréninků naplno, dokonce se zdálo, že jsou ještě více hladoví po tanci, než dříve. „Máme z toho skvělý pocit, byla úžasná atmosféra, nikdo nevypustil jedinou lekci a organizačně nám všechno fungovalo výborně,“ říká Zdeněk Zolman, leader taneční skupiny T-BASS.

Taneční skupina T-BASS Hradec Králové, zároveň se zahájením nové sezóny, otevírá svoje kurzy pro nové zájemce ve věku již od 2,5 let do 25 let. Zájemci se mohou informovat prostřednictvím e-mailu: t-bass@email.cz, nebo se mohou v průběhu celého září osobně zastavit v tanečním studiu skupiny, které naleznou v ul. Gagarinova čp. 844/9 v Hradci Králové na Slezském Předměstí. Otevírací doba recepce studia je vždy pondělí až čtvrtek od 16 do 18 hodin. Více info k zápisu naleznete také na www.t-bass.cz .

Skupina rovněž zve všechny zájemce o street dance na svoji tradiční show Streetmania, která se uskuteční 25. září na střeše OC Futurum v Hradci Králové. Moderátorem bude Ondra Vodný z Evropy 2 a hlavním hostem bude tentokrát muzikant Viktor Sheen. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma.

T-BASS Hradec Králové