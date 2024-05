V pondělí 6. května se uskutečnila v městské knihovně v Hradci Králové ve Wonkově ulici vernisáž výstavy ku příležitosti 30. výročí založení Spolku lidové tvorby Hradec Králové.

Výstava k 30. výročí založení Spolku lidové tvorby Hradec Králové potrvá do 27. června 2024. | Foto: Jitka Prausová

Před zahájením výstavy jsme se my, členky spolku, sešly k malému občerstvení a popovídání. Při této příležitosti byly oceněny krásnou medailí členky, které spolek zakládaly. Byly to: Anna Russová, naše nejstarší členka, která 11. září oslaví 96 narozeniny, byla oceněna i v zahraničí, Bedřiška Barešová, Iva Gachová, Zuzka Vebersíková, Ludmila Illnerová, Alena Tschőpová, Marie Knížková a Marcela Hovadová.

Celý objekt byl protkán červeným háčkovaným řetízkem, na kterém se podílely členky spolku i ti, kteří chodí na naše kurzy. Dále byly uháčkovány a sešity k sobě čtverce z příze barvy slonoviny a jména těch, kteří háčkovali, jsou uvedeny pod tímto dílem.

Po zahájení výstavy, kterou uvedla naše členka Bedřiška Barešová, nám zazpívaly a zatančily děti ze sboru Červánek. Byla radost se na ně dívat. Vernisáž proběhla v družném rozhovoru se všemi, kteří se zúčastnili.

Doporučuji se na tuto výstavu přijít podívat, je opravdu na co. Jsou to díla, která jsou i stará 30 let. Jinak našich kurzů se můžete účastnit i vy. Konají se každý měsíc, vždy v sobotu od 9 do 14 hodin a také vás zvu na naše akce. Vše si můžete najít na našich stránkách spolku.

