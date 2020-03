/FOTO/ „Je dobré zachovávat tradice pro příští generace, aby se nezapomínalo, jak naši předci žili a tvořili.“

Spolek lidové tvorby kouzlil na Šrámkově statku. | Foto: Jitka Prausová

Spolek lidové tvorby nesměl chybět na Šrámkově statku v Pileticích, kde se několikrát do roka zúčastňuje mnoha akcí. Tentokrát to byl masopust, který se zde koná každoročně. Je to vždy zážitek. Letos počasí nepřálo, tak visící rozpůlené prase bylo umístěno do stodoly, kde byli připraveni dva šikovní řezníci, kteří zručně porcovali uvařené maso. Nechyběly jitrnice, jelita, tlačenka.