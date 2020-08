Stavitelé katedrál - recenze výstavy

Pilíře země – těmito slovy byly ve středověku nazývány katedrály. Jejich věže - po celá staletí tyčící se do značné výše nad později postupně se proměňujícími městy - patřily a patří k symbolům víry a spirituálního dědictví. Jejich interiéry tvoří monumentální prostředí pro množství cenných uměleckých děl, mnohde dochovaných in situ. Na počátku historie jednotlivých katedrál se odvíjel příběh stavitelů, kameníků, zedníků, malířů a sochařů známých i bezejmenných. Těmto mužům je věnována výstava pořádaná v prostorách Muzea stříbra v Kutné Hoře při příležitosti výročí pětadvaceti let od zápisu historického jádra města, gotického chrámu sv. Barbory a katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Foto: Stanislav Vaněk | Foto: Deník / Pavla Horynová