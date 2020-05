/FOTO/ V těchto krásných, jarních dnech je velkým přínosem pro člověka vyrážet do přírody. Nejlépe tam, kde nepotkáte mnoho lidí.

Okolo klenického lesa. | Foto: Ľubica Gembalová

My chodíme na procházku do klenického lesa a jeho okolí. Přišly jsme se podívat, jak se náš les zotavuje po ude plno rozházených větví, hrůzná podívaná. Já osobně mám k lesu a zvláště ke smrkům velmi blízký vztah. Jako dcera lesního inženýra vyrůstající na hájence v Chřibech, jsem tam byla vlastně denně. Měli jsme s bratrem různé skrýnapadení kůrovcem v roce 2018. Tenkrát na podzim les vypadal jako měsíční krajina, smrky pokácené, všše a podnikali dobrodružné výpravy. Ale to jen na okraj. Vraťme se do klenického lesa. Byli jsme s mužem velmi mile překvapeni, jak les vypadá. Všude nově postavené oplocenky, v některých už zasázeny mladé borovičky, větve na velkých hromadách připravené na štěpkování, všude uklizeno. Jak jsem zjistila od našeho starosty Ing. Luďka Homoláče, za vše můžeme poděkovat panu Břetislavovi Hnízdilovi, který má les na starosti se svým týmem lidí.