/FOTO/ Letošní Velikonoce proběhly samozřejmě jinak, než každoročně. Já je miluji a s radostí vždy vítáme koledníky. S dcerou, která na Velikonoce přijíždí domů, nažehlíme mašle, voskem malujeme vajíčka pro koledníky, připravujeme občerstvení a nesmí chybět ani dobrá štamprlička.

Radostné Velikonoce. | Foto: Ľubica Gembalová

Letos se to muselo obejít bez dcery i koledníků. Ještě, že mám muže, který mě hned po ránu pomlázkou vyšlehal, abych mu neuschla. I letos jsem si udělala velikonoční výzdobu venku na zahradě i doma. Upekla jsem beránka, namalovala voskem pár vajíček, k obědu jsem upekla jehněčí s bramborovými noky a vývar se všemi možnými bylinami, které jsem na zahradě našla. Užili jsme si je i ve dvou. Máme velkou zahradu, tak se pořád něco děje. Pozoruji kosí hnízdo asi 14 dnů. Už mají tři mláďata. Je krásné sledovat samičku i samečka, jak shání jídlo pro mladé a zvlášť sameček, jak se o rodinku stará. Máme mimo jiné také husy, které sedí na vejcích a příští víkend by se měla líhnout housátka. To je vždy radost. Ráda fotím, je to můj koníček. Svůj první fotoaparát jsem dostala ve čtvrté třídě, takže mám spoustu alb a různých fotek. Vše musím zdokumentovat, tak přidávám i pár fotek ze své zahrady.