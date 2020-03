V sobotu 22. února pořádalo zastupitelstvo obce Stračov, v čele se starostou Luďkem Homoláčem, tradiční vepřové hody pro občany Stračova a Klenice. Akce se konala, jako všechny naše akce, „Na Place“ před stračovským zámečkem. Sešlo se přibližně 150 lidí. Na takové malé obci je to dobrá účast.

Vepřové hody jsou již tradicí, která stmeluje lidi. | Foto: Lubica Gembalová

Každý, kdo přišel, byl zapsán a dostal lístek na jedno jídlo, pití, a také lístek, který se vložil do krabice na slosování. Ženy upekly něco sladkého i slaného. Venku v kotli se vařil ovar a podával se i guláš. Na stolech byly jitrnice, tlačenka, prejt, kroupy a různé druhy salátů. Nechybělo pivo, víno, káva i dobrá slivovička, jak to na masopustech bývá. Každý si pak mohl koupit, kdo co má rád. Bylo hezké počasí a panovala výborná nálada.