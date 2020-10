/FOTO/ V sobotu 19. září se dvaatřicet statečných turistů sešlo na návsi a společně jsme autobusem vyrazili do údolí říčky Divoká Orlice.

Turistický výlet na Potštejn. | Foto: Marcela Bousová

Autobus nás dovezl k hradu Litice, kde byl začátek našeho pěšího výletu. Zde jsme všichni vystoupili a autobus nechali odjet do Potštejna, cíle sobotního toulání. Pokochali jsme se krásným pohledem na hrad Litice, který je položený na strmém kopečku. Nasadili batůžky na záda a vyšlápli jsme společně po červené turistické trase cestou Dr. J. S. Gutha-Jarkovského zalesněným údolím Divoké Orlice. Po turisticky značené cestě jsme došli do vesničky Brná. U místního dětského hřiště jsme si poseděli, snědli svačiny a děti využily hřiště na svůj aktivní odpočinek. Před odchodem jsme se společně na tomto místě vyfotili a pokračovali jsme dál. Odbočili jsme z turisticky značené cesty, prošli jsme vesnicí Brná, přešli frekventovanou silnici z Vamberka do Ústí nad Orlicí a pokračovali jsme doprovázeni říčkou Divoká Orlice dál směr Potštejn. Prošli jsme přírodní rezervací Modlivý důl, minuli jsme rekreačního zařízení Železničář, po úzkém mostě jsme přešli řeku a vyšli jsme na rozlehlé louce, kde se přímo pod hradem Potštejn rozprostírá kemp Vochtánka.