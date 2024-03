Středisko rané péče Sluníčko v Hradci Králové slaví dvacet let

Srdečně zveme na setkání v rámci Dne otevřených dveří do Střediska rané péče Sluníčko, a to v úterý 19. března od 8 do 15 hodin. Zveme k nám rodiny, které hledají odbornou pomoc, ale i lidi, kteří termín raná péče znají z médií a netuší, co vše tato péče obnáší.

Středisko rané péče Sluníčko na Ulrichově náměstí v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Jan Pruška

Vysvětlíme vám možnosti péče, ukážeme prostory, rehabilitační a didaktické pomůcky s kterými pracujeme s dětmi s postižením. Pochlubíme se naší dlouholetou kronikou, jež je výpovědí o naší práci. Květinami proti nepořádku. Lidé zvelebují okolí paneláků na hradeckém sídlišti Přivítáme vás moc rádi, udělejte si čas a navštivte nás. Středisko rané péče Sluníčko najdete na adrese Karla IV. 1222, Hradec Králové, budova České spořitelny nad podchodem, vchod z ulice Střelecká. Petra Zíková

Oblastní charita Hradec Králové