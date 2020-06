Zdroj: Oldřich SuchoradskýNení pochyb o tom, že letos to mají všichni velmi těžké, protože se příprava na důležité životní kroky konala za obtížných podmínek. Improvizovaných a na hony vzdálených obvyklému studijnímu drilu, jaký byl v minulých letech s nimi spojován. Ať už bude výsledek u jednotlivců jakkoli různý, přesto je jim možno už dnes vyjádřit pochvalu. Žáci i studenti v těžké zkoušce obstáli a splnili na výtečně svou zkoušku dospělosti.

Museli se připravovat bez denního dohledu učitelů, sami a uvědoměle. To je nová situace, kterou mimořádná doba přinesla a jistě jim bude do života užitečná. Ukázala totiž, že naši mladí, ač se často žehrá na jejich povrchnost a nezájem, umějí v pravou chvíli zabrat. V době, kdy se rozhoduje o jejich budoucnosti nezklamali a dokázali se ukáznit, aby dosáhli svého cíle.

Samozřejmě, že jim k tomu pomohli i jejich učitelé a mnohde i rodiče. Příprava na dálku, virtuálně, to byla všestranně cenná zkušenost. Pamatujte si ji do příštích let a uvědomte si, že svůj osud máte ve svých rukách, a že úspěch nepadá jen tak z nebe. Ale že je pro něj třeba hodně odpracovat. Blahopřání k nástupu do dospělosti a velkou pochvalu si určitě zaslou

Oldřich Suchoradský