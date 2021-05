Podstatou projektu, který vznikl v roce 2018, je spolupráce mezi automobilkou, jednotlivými kraji a technickými školami. Vybraní studenti ze středních škol dostávají možnost sestavit automobil a detailně se tak seznámit s technikou používanou v nákladních automobilech. Takto sestavený automobil pak zamíří do běžného provozu, v našem případě jej budou využívat Technické služby Trutnov.

Stavba Tatry Phoenix probíhala v několika etapách. V srpnu 2020 byly do naší školy dodány ve více než 30 velkých bednách díly a součásti nákladního automobilu včetně motoru, převodovky, kabiny, náprav, pneumatik, elektroinstalace a dalších komponentů. Na přelomu září a října probíhalo přímo v prostorách automobilky v Kopřivnici školení pro žáky SŠTŘ, kteří se tak podrobně seznámili s technologií stavby nákladního automobilu. Samotná stavba začala v dílnách odborného výcviku v Novém Bydžově Na Švarcavě pod vedením učitele odborného výcviku Tomáše Hovorky začátkem prosince, kdy žáci během dvou dnů sestavili rám, připevnili nápravy, pneumatiky a také celou podvozkovou část nalakovali. Před koncem roku 2020 pak studenti pokračovali druhou fází, při které se montovala elektroinstalace a zapojovala vzduchová soustava. V poslední fázi jsme do vozidla namontovali motor, kabinu, doplnili provozní kapaliny a provedli další dokončovací práce. Nyní čeká našimi žáky sestavené vozidlo cesta do Kopřivnice, kde se podrobí celkové kontrole, jízdním zkouškám, komplexní diagnostice, a pak bude následovat slavnostní předání novému uživateli.

Aleš Novák, SŠTŘ Nový Bydžov