Studentská společnost Cap-it, která vyhrála nejen první místo v prezentaci, ale taktéž se stala vítězem celého veletrhu, se zabývá problémem vhazování drog do nápojů v nočních klubech.

Studenti třetího ročníku na Obchodní akademii v Hradci Králové se zapojili do projektu JA studentských společností. Tento projekt se snaží mladým studentům přiblížit podnikání a poskytnout co nejvíce hodnotných zkušeností. Každá studentská společnost si vymyslí vlastní předmět podnikání a začne ho nabízet na reálném trhu. Studentské společnosti mezi sebou taktéž soutěží na veletrzích nejen v České republice.

,,Při vymýšlení našeho předmětu podnikání jsme měli jasný cíl. Chceme se zaměřit na něco, s čím pomůžeme co nejvíce lidem nejen v našem věku. Byli jsme si vědomi velkého problému v klubech. Neznámí lidé zde často hází drogy do drinků. Následně zneužijí omamného stavu oběti a z běžného večera s kamarády se může stát i trauma na celý život. Touto nepříjemnou situací si prošla nejen naše kamarádka, čímž jsme si uvědomili vážnost tohoto problému,“ říká Albert Lepin, ředitel studentské společnosti.

Řešení našli v podobě scrunchie gumičky do vlasů, která v sobě ukrývá ochranný povlak. Tento povlak si navléknete na skleničku a díky tomu si můžete bezpečně užít Váš nápoj. Využití gumičky je velmi flexibilní. Můžete ji běžně nosit jako vkusný módní doplněk a ochranný povlak schovaný uvnitř použít pouze v případě potřeby. Materiál navíc získali díky spolupráci s firmou Litex, která jim poskytla odřezky látky. Ty by jinak nenašli využití. Díky tomu zapojila společnost Cap-it udržitelnost do jejich předmětu podnikání.

„Našim cílem je lidi informovat o tomto problému, který se v dnešní době stává čím dál častějším a lidé na to nejsou mnohdy připraveni. Nabízíme praktickou možnost, jak tomuto problému zabránit,“ dodal vedoucí marketingového oddělení Mikuláš Cvrkal.

Do budoucna se chystají poměřit síly i na veletrhu ve Vídni a v Praze. Kontaktovat je můžete na sociálních sítích či webových stránkách, kde si jejich produkt můžete zakoupit. Cap-it nebojte se napít!

Albert Lepin