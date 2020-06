V ruce mám rodinnou fotografii a na ní jsem se svojí sestrou před více než 65 lety v tehdy Pionýrských, dnes Šimkových sadech. Vzpomínám, jak nám v té době babička vyprávěla o hrůzách 1. světové války, kterou jako voják prošel její manžel, můj děda. Nebo jindy o tom, v jakém strachu žili v době německé okupace.

Oldřich Suchoradský se svojí sestrou před více než 65 lety v tehdy Pionýrských, dnes Šimkových sadech. | Foto: Oldřich Suchoradský

Při poslechu babičky jsem si říkal, nastupující generaci čeká jiná, lepší budoucnost. Tak nás to tehdy učili ve škole. Těžko jsem si mohl předpokládat, že tomu bude jinak. Zažili jsme 21. srpen 1968, 17. listopad 1989. Prožili jsme, jak se vztahy mezi lidmi na pozadí těchto události měnily. Ale ani v jedné z těchto událostí nám nešlo o život, jako tomu bylo u mých prarodičům a později rodičů. Neuměl jsem si představit, že se dožiji časů, které právě teď prožíváme, které takové pocity přinášejí. Je jí probíhající pandemie koronaviru, která zcela převrátila naše dosavadní jistoty. Stala se prověrkou soudržnosti lid v rodině, mezi našimi přáteli, sousedy, ale i lidmi nám neznámými. Všechny situace zaskočila a určitě zanechá ve společnosti trvalé stopy a bude mít následky pro další roky, tak jako poznamenaly minulé generace světové války. Vím, těžko se to k sobě srovnává, ale ani současná generace seniorů neměla na růžích ustláno a má co předat svým dětem i vnoučatům, jako životní zkušenost, které se nedalo vyhnout a jednoduše čelit.