Z fotoarchivu mně vypadlo několik fotografií svatby na hradeckém Velkém náměstí v 60. letech, kdy jsme se s manželkou chodili dívat na řadící se svatby v domě U Špuláků, kde byla matrika a kde se už tehdy konaly svatby a konají se tam dodnes.

Už v 60. letech se v Hradci Králové oddávalo U Špuláků na Velkém náměstí. | Foto: Oldřich Suchoradský

Nám bylo dvacet a měli těsně před svojí svatbou. Snažili jsme se nasávat atmosféru tohoto jedinečného okamžiku v každém manželství. Co se vlastně za těch 60 let změnilo? Zkuste to odhalit z přiložených fotografií.

Omlouvám se neznámé dvojici a jejich blízkým, že jsem se jich před zveřejněním nedovolil. Znáte někdo jména této dvojice, Hradečáci? Žijí ještě a jsou stále svoji? Tak jako my dva s manželkou, již celých 56 let.

Olda Suchoradský, Hradec Králové

