Svátek zamilovaných slaví nejmladší generace 14. února, ti starší prvního máje

Svátek lásky dříve narozených byl a asi až do naší smrti zůstane 1. máj (1. květen). Zasloužil se o to svými verši básník Karel Hynek Mácha. Po roce 1990 se začal užívat ve spojení s 1. májem i svátek zamilovaných. U té nejmladší generace se však takový svátek začal slavit 14. února. To proto, že v západní kultuře je za svátek zamilovaných považován Den svatého Valentýna.

Fotografie z rodinného alba pana Oldřicha Suchoradského. | Foto: archiv Oldřicha Suchoradského

Kdy slavíte svátek zamilovaných? Hlasujte v anketě na konci článku. První máj je ve většině zemí světa slaven jako Svátek práce. Český 1. máj, jako svátek zamilovaných, je tak zcela jedinečný. Svatý Valentýn je často považován za americký svátek, který vymysleli výrobci papírových přáníček. Takové tvrzení je ale daleko od pravdy. Ve skutečnosti kořeny tohoto svátku sahají až do starověkého Říma. Právě tady působil svatý Valentýn z Terni. Toto datum nebylo vybráno náhodou. Připomíná výročí smrti biskupa Valentýna, který v roce 269 zemřel mučednickou smrtí za nedovolené uzavírání manželství. Tím se stal patronem zamilovaných. FOTO: Nová tradice. Všestary o víkendu poprvé ožily masopustem Ve svém fotoalbu mám pár fotografií se svojí láskou z dávných oslav květnového svátku lásky. Vyhledal jsem je a dovoluji si je nabídnout k připomenutí čtenářům Deníku. Ona dívka na fotografiích z 60. let minulého století je již 56 let mojí právoplatnou manželkou. Takových je mezi vámi čtenáři jistě více. Zapátrejte ve svých fotografiích a pošlete některou redakci tak, jako jsem to udělal já. Připomeňte si, jak dlouho se svojí láskou a pozdější manželkou již žijete. Kdo překoná naše výročí, které vstoupí v platnost v den naší svatby 16. března? Olda Suchoradský, Hradec Králové

