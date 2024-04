The Valentines vydávají debutové album. Představí ho i domácímu publiku v Hradci

Královéhradecká indie popová trojice The Valentines po řadě úspěšných singlů přichází s debutovým albem s příznačným názvem You All Look Beautiful When You Dance. Její tvorba je totiž mimo jiné typická tím, že nutí k tanci. Písně v sobě kombinují kytary, synťáky a mix indie popu, indie rocku, 80's zvuků a moderního popu.

Královéhradecká indie popová trojice The Valentines po řadě úspěšných singlů přichází s debutovým albem s příznačným názvem You All Look Beautiful When You Dance. | Foto: Anna Bartolotti

Tématem celého alba jsou vztahy, mentální zdraví i kontrast mezi veselými melodiemi a hloubavými texty. Kapela The Valentines vyrazí během dubna nahrávku představit live za fanoušky do Prahy, Brna a na domácí půdu do Hradce Králové. V rámci všech tří koncertů se vždy uskuteční i křest alba. Debutová deska You All Look Beautiful When You Dance obsahuje 11 songů. Společně s ní kapela představuje také průvodní song s názvem Relationships? Hard!, která otevírá celé album. Tato Indie-rocková píseň je o tom, jak je složité udržovat mezilidské vztahy a jak jednoduché je selhat a všechno vzdát. Charakteristikou singlu je rychlé tempo, veselá melodie a chytlavý refrén. Píseň se v blízké době dočká svého videoklipu. Výtvarník Eduard Bičiště z Hradce Králové je v 19 letech výjimečným talentem Trojice muzikantů se o vzniku debutového alba začala společně bavit v roce 2022, kdy už měla v šuplíku základy některých písní. „Některý songy už v různých podobách existují i dva roky a je to naprosto největší, žánrově nejrůznorodější a zároveň nejintimnější projekt, na kterém jsme dělali. Já osobně jsem všechny ty songy slyšel a předělával asi tisíckrát a doufám, že se to bude líbit. Kdyby si z toho někdo měl cokoliv odnést, mělo by to ideálně být: You All Look Beautiful When You Dance. Protože lidi by měli víc tancovat a míň se stydět,” říká Honza Doležal, frontman The Valentines. Na desce se střídá indie pop, indie rock, pop a v jedné písni i dost zřejmý vliv rock'n'rollu. „Celej koncept desky je vlastně jen rozdat radost, říct lidem, že je v pořádku necítit se ok a ideálně si u toho zatancovat a uvolnit se. Ale i to, že držení se jednoho žánru je zbytečný přežitek, co interprety jen omezuje. Takže motto týhle desky vlastně bylo slovama toho ošklivýho blonďáka z Pomády: Pravidla jsou, že žádný nejsou. Všichni jsme ve zbytečně velkým psychickým vypětí, který je dobrý někdy naprosto vypnout. A já osobně neznám lepší vypínač přebytečnýho stresu, problémů a reality, než je hudba," uzavírá Honza Doležal. Album je podpořeno z grantu OSA Partnerství. Příběh Pavla Habery: Začínal hrát na svatbách, cesta za slávou byla klikatá The Valentines spolu hrají od roku 2017. Výrazněji však o sobě dali vědět až výhrou v soutěži Startér Radia Wave v roce 2019. Následovala účast v národním kole Eurovision Song Contest 2022. Na jaře 2022 pak kapela předskakovala německé formaci Leoniden, v létě zahrála na Rock for People a to hned na druhé největší z festivalových stage. V tvorbě The Valentines najdeme ozvěny The Cure, The 1975, Bowieho i Tears For Fears. Tyto zvukové barvy a inspirace moderně přepracovávají a propůjčují jim svou osobitost a individualitu. Jejich tvorba si pohrává s kontrastem vesele znějících instrumentálů a podstatně temnějších textů, které se inspirují bolestmi duše, láskou a životem jako takovým. Album You All Look Beautiful When You Dance je v prodeji, od 5. dubna je k poslechu také na streamovacích platformách. Během dubna budou mít fanoušci možnost poslechnout si album také live - během křtů v Praze, Brně a Hradci Králové. 9. 4. 2024 - The Valentines (křest alba), Kabinet Múz, Brno, special guest: prazdniny

12. 4. 2024 - The Valentines (křest alba), Café V lese, Praha, special guest: Annabelle

12. 4. 2024 - The Valentines (křest alba), Café V lese, Praha, special guest: Annabelle

27. 4. 2024 - The Valentines (křest alba), Pavija'n klub, Hradec Králové, special guests: The Atavists & Serge X