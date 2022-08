Hradecký pohár má hluboké kořeny, kdy se bikeři scházeli na Novém Hradci na Rozárce a pořádali se tu úterní tréninky, které časem přerostly do závodů. My jsme se tohoto projektu chopili v roce 2011 a přesunuli závody na Biřičku, kde jsme závody „zlegalizovali“ a postupně rozšířili.

Dnes má Hradecký pohár každý rok celkem 10 závodů, které jsou v úterý v podvečer. Závodí zde na bikách děti od odrážedlech až dospěláci po kategorie masters. V posledních ročnících jsme pohár rozšířili i o běžecké kategorie a zajímavostí je také canicross.

Když se podíváme na počty zúčastněných, tak např. v minulém roce se minimálně jednoho závodu zúčastnilo zhruba 400 závodníků, v silnějších ročnících před covidem to bylo až 500. Ti, co se účastní pravidelně, sbírají body do celkového pořadí, kam se počítá nejlepších 7 závodů. Celkové vyhlášení pak máme udělané jako setkání v Sokolovně na Novém Hradci, kde oceňujeme mimo jiné každé dítě, které se zúčastnilo alespoň pěti závodů, aby byla motivace sportovat pravidelně.

Závody pořádá náš cyklistické oddíl – HSK cycling team. Oproti jiným komerčním závodům se snažíme držet „symbolické startovné“.

Jiří Nádvorník