Historie skanzenu: Realizace skanzenu je dílem nadšenců a fandů, kteří do projektu investují svůj volný čas a elán. Finančně je areál dílem soukromé firmy Dřevozpracující družstvo (dřevostavby a opravy památek) a neziskové organizace Český svaz ochránců přírody, základní organizace Orlice.

První záměry vzniku skanzenu, který by mapoval architekturu regionu Královéhradecka a podhůří Orlických hor, pocházejí z roku 1998. Areál měl původně vzniknout v nedaleké obci Bělečko. Díky stále více negativnímu postoji tehdejšího obecního úřadu v Býšti a nakonec i Krajského úřadu v Pardubicích však bylo nutné záměry přehodnotit (i když již byly vykoupeny pozemky pro výstavbu a hotová architektonická studie). Vše začalo znovu hledáním vhodného místa. To bylo nalezeno v obci Krňovice. Záměr zde byl přijat jak původními majiteli pozemků, tak Městským úřadem v Třebechovicích pod Orebem. Následovala rychlá dílčí změna územního plánu a další kolotoč nekonečných úředních jednání.

Až v roce 2002 bylo vydáno stavební povolení pro první etapu (vstupní část skanzenu) a započaly práce na vlastní realizaci staveb. Slavnostní veřejné zahájení prací se uskutečnilo 4. května 2002 při postavením dřevěné zvoničky.

Výstavba skanzenu neprobíhala od počátku za zavřenými dveřmi a zájemci si mohli prohlédnout již rozestavěné stavby i vznikající expozice. V následujících letech pak postupně vznikaly jednotlivé stavby, které lze dnes vidět, ale i cesty, oplocení a další doprovodná infrastruktura.

Současnost skanzenu:



Tradiční prvomájový jarmark otevřel v Podorlickém skanzenu Krňovice 1. května letošní turistickou sezónu.

V září a říjnu je skanzen otevřený každou sobotu, neděli a statní svátek od 10 do 16 hodin. Vstupné 100 korun, zlevněné 70 korun, děti do 6 let zdarma.



Zdroj: krnovice.cz