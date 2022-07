Kousek dál do kopečka vede další kaplička – Schönstattská, postavená v roce 1997. V její blízkosti byl tři roky na to dobudován provinční dům, kde žijí řádové sestry. V lese se nachází křížová cesta z roku 1874 a nově vybudovaná cesta manželů. Je to krásná procházka přírodou, která vám může pomoci zpomalit ve shonu dnešního světa. Můžete se projít a přemýšlet o životě, který prožíváte, o vašem manželství, vztahu k sobě a druhým.

Dál jsme pokračovali na Nový Hrádek. Překvapilo nás mile, jak je tato obec upravená, všude čisto, předzahrádky nádherně rozkvetlé a upravené. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v městečku Dobruška, kde jsme se občerstvili, prohlédli si ho, a pokračovali směr Hradec Králové. Nemohli jsme opomenout jednu louku blízko Hradce, nádherně vyzdobenou místním kutilem, pastva zejména pro děti, ale i my jsme zde zastavili a šli si místo prohlédnout zblízka. Různé dekorace ze dřeva, mozaiky, plechu i domečky postavené jako pro skřítky. Natrhali jsme si luční kvítí, udělali pár fotek, poseděli na lavičce u studánky a říkali si, jak máme nádhernou zemi.

Ľubica Gembalová