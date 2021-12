Muzeum otevřelo výstavu historických a současných vánočních ozdob

Muzeum východních Čech v Hradci Králové v nové expozici Vánoční variace představuje návštěvníkům historické vánoční ozdoby ze sbírky Věry Dvořáčkové a také různorodou tvorbu současných výrobců z oblasti severovýchodních Čech. Výstava nabízí ohlédnutí za tradicí výroby vánočních ozdob z různorodých materiálů. Návštěvníci uvidí ozdoby z papíru, vaty, leonského drátu, skleněného vlákna, vosku i tradičního skla. Produkce foukaných skleněných ozdob současných firem je zaměřená na moderní a designové dekory, netradiční zpracování, působivé barevné kombinace i tradiční vzory ve stylu retro. Expozice je ke zhlédnutí od 5. listopadu 2021 do 6. února 2022.

Knihovnu ozdobily výrobky z rukodělných technik

Knihovna města Hradce Králové otevřela výstavu Podzimní a adventní čas se spolkem lidové tvorby. „Na výstavě si mohou návštěvníci najít inspiraci pro podzimní, adventní i vánoční výzdobu z rukodělných technik, které vyučujeme v našich kurzech. Paličkování, malba na hedvábí, perníčky, quilling, korálkové ozdoby, kůže, frivolitky, betlém ze šustí, batika, drátování, plstění, háčkování,“ informuje za hradecký spolek lidové tvorby Monika Lemberková. Expozice potrvá až do konce prosince.

Vánoce oslaví i zvířata v hradeckém útulku

Hradecký útulek pro opuštěná zvířata u Lesního hřbitova v Malšovicích připravuje Víkend otevřených dveří. Ve dnech 4. až 5. prosince bude po oba dny útulek otevřený od 10.00 do 16.00 hodin. Potěšte zvířata návštěvou a pamlskem. „Předem děkujeme všem dárcům, kteří podpoří naše zařízení. Vaše dárky pro psy a kočky (nejlépe granulované krmivo značek Brit, Eminent, Fitmin, Bosch, Calibra nebo obdobně kvalitní, uzené uši, piškoty, stelivo a deky) jsou pro nás vítanou pomocí a pro zvířata velkým potěšením. Oproti darovací smlouvě je možno přispět i finančně na veterinární a další péči,“ říkají zaměstnanci útulku. S ohledem na protiepidemická opatření bude přístup veřejnosti omezen pouze na venkovní prostory.

Komenský v komiksu potěší nejen děti

Komenský v komiksu je jedinečná výstava, která komiksovým způsobem představuje životní příběh a dílo J. A. Komenského. Expozici je přístupná v Muzeu východních Čech v Hradci Králové po celou zimu. Komiksové zpracování zdaleka není určeno jen mladé generaci, mile překvapí i dospělé. Objevně zpřístupňuje historické události vztahující se k životu i dílu Učitele národů, představuje jeho potomky, soutěž Zlatý Amos a další zajímavé události. Příběh Komenského sepsala Klára Smolíková za odborné spolupráce Richarda F. Vlasáka a Markéty Pánkové. Svými obrazy ho doprovodil ilustrátor Lukáš Fibrich. Nechybí ani interaktivní prvky, jejichž autorkou je Andrea Koblasová. Výstava vznikla ve spolupráci s UNESCO a je součástí programu Národních oslav J. A. Komenského, které se konají mezi lety 2020 až 2022, kdy si připomínáme 350. výročí úmrtí Učitele národů (2020) a 430. výročí jeho narození (2022).

Výstava plná robotů a božské energie. Čapka připomíná hravá Továrna na utopii

Divadlo Drak zpřístupnilo rodinnou interaktivní expozici s názvem Továrna na utopii. Výstava věnovaná utopickým motivům v díle Karla Čapka volně navazuje na autorskou inscenaci R.U.R 2.0, která vznikla u příležitosti stoletého výročí uvedení legendárního Čapkova dramatu R.U.R. právě v Hradci Králové. Expozice vychází z děl Továrna na absolutno, Krakatit, Válka s mloky, R.U.R. a Věc Makropulos.

V nové expozici návštěvníky čeká šest instalací od šesti autorů, kteří se utopickými anebo dystopickými motivy v Čapkově díle inspirovali a reagují na ně vlastním jazykem a vlastními vyjadřovacími prostředky. Každý z autorů vytvořil pro výstavu osobité dílo, u kterého počítá v různé míře s aktivním zapojením diváka. To, co všechny autory spojuje je Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU, které jsou absolventy, a divadlo, kterému se všichni dlouhodobě profesně věnují. Díky tomu žádná z vystavených instalací nepostrádá notnou dávku divadelnosti, metafory a hravosti což bylo jedním z hlavních cílů kurátorského záměru. Šestici instalací doplňuje sedmá, která se jmenuje Továrna na budoucnost a připravily ji lektorky Divadla Drak Anna Hrnečková, Jana Nechvátalová spolu s Klárou Svobodovou. Ta otevře každému z návštěvníků výstavy, bez ohledu na jeho věk, prostor pro jeho vlastní tvorbu.

Novobydžovské Muzeum hraček Stuchlíkovi otevře unikátní expozici betlémů

Od prosince bude v Muzeu hraček Stuchlíkovi v Novém Bydžově opět k vidění velkolepá expozice betlémů lidového sběratele, řezbáře a výtvarníka Ondřeje Vávry. K vidění budou betlémy jak starožitné tak i nové, betlémy z nejrůznějšího materiálu jako je papír, dřevo, papírmašé, keramika, sádra a textil. Betlémy velké, ale i miniaturní. Od Bavorska po českou provenienci. Jeden z nejatraktivnějších exponátů bude textilní betlém z chodských panenek, který si Ondřej Vávra nechal na zakázku vyrobit u Dany Hanušové z jižních Čech. Kromě tradičních chodských krojů a řemesel budou v betlému k vidění dva průvody. Tradiční tříkrálový a průvod adventní s Mikulášem, čertem, Barborkou, Luckou, Perchtou, sv. Ambrožem, atd. Nebudou chybět i autorské betlémy betlémáře Ondřeje Vávry. Za zmínku určitě stojí Bydžovské jesličky, které se rozrostly o pár nových scén.

Muzeum bude otevřeno v prosinci od úterý do pátku od 10 do 16 hodin, prosincové pátky jsou věnované nočním prohlídkám, které budou od 18 do 22 hodin. Pro všechny základní a mateřské školy plánujeme v měsíci prosinci možnost návštěvy muzea hraček a betlémů za snížené vstupné. Využijte tuto nabídku a domluvte si termín komentované prohlídky na tel. číslo 608 985 477. Veškeré informace na webu www.muzeumhracekbydzov.cz nebo na tel. 608 985 477.