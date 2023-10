FOTO: Tolik krásných míst a zákoutí. V Hradci by i po týdnu bylo co objevovat

Hradec Králové mám rád už od dob střední školy, kdy jsem měl to štěstí a byl na 14 dní na stáži u místních profesionálních hasičů. O to raději jsem byl, když se mnou o prázdninách jezdíval syn kamionem a jeden z prázdninových zákazů, kdy kamiony nesmí dopoledne jezdit, nám vyšel právě do Hradce Králové.

Procházka Hradcem Králové. | Foto: Lukáš Valerián

Jelikož je syn stejný milovník objevování všeho nového jako já, neváhali jsme a vyrazili jsme na průzkum města. Byli jsme nadšení, těch krásných míst a zákoutí. Asi bychom tam dokázali ztratit celý týden a pořád měli co objevovat. Ale bohužel čas utíkal a my spěchali domů. Snad zase brzo.